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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Клопп удивлен трансферной политикой «Челси»

26 января 2023, 17:57
Фото: pxhere.com
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике «Челси» в зимнее окно.

По словам наставника «мерсисайдцев», никто не понимает, каким образом новые владельцы лондонского клуба могут потратить такую огромную сумму на футболистов. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.

При этом Клопп отметил, что больше верит в развитие уже имеющихся игроков в своем составе, а также тренерские качества отдельных специалистов, способных улучшить результаты.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Челси» потратил более 150 миллионов евро на новых футболистов.

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