«Как с цепи сорвался»: рассказываем о «вагнеровце» из Башкирии, который погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В мэрии Сибая сообщили, что боец частной военной компании «Вагнер» Роман Владимирович Мамошкин погиб еще 16 декабря. Родился он 5 мая 1985 года, учился в школе № 12. Чиновники выразили соболезнования родным и близким. Комментируя сообщение, жители Сибая называют погибшего героем, пишут слова поддержки его родственникам и особенно — матери.
В картотеке судебных дел сибайского городского суда — два приговора человеку с таким именем, отчеством и фамилией. 17 апреля 2013 года Романа Мамошкина признали виновным по ч.2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В решении суда говорится, что он вместе с сообщником ворвался в магазин индивидуального предпринимателя и похитили деньги из кассы. На обоих были маски из шерстяных шапок. Мамошкин ударил продавца в лицо рукой и ногой. Сообщник Мамошкина угрожал продавцу ножом. Ущерб, причиненный магазину, тогда сочли значительным. В приговоре отмечается, что для Мамошкина это преступление было уже не первым — ранее он отбыл наказание за угон автомобиля. Между тем суд усмотрел в деле и смягчающие обстоятельства — активное способствование раскрытию преступления, признание вины и наличие у Мамошкина малолетних детей.
За второе преступление Роман Мамошкин получил 10 лет строгого режима. Приговор был вынесен Сибайским городским судом 25 апреля 2018 года.
Преступление было совершено в ноябре. Накануне Мамошкин подрался с незнакомыми людьми на улице, когда шел за алкоголем, следует из его собственных показаний. В тот день он с братом выпивали в доме матери — поминали покончившего с собой отца, ездили на кладбище в годовщину его смерти.
Мать, рано ушедшая на работу, просила сыновей не пить и оставаться дома, но они не послушались. Наутро Роман Мамошкин проснулся с головной болью, разбудил брата — застолье продолжилось. Этого оказалось мало — пошли за новой порцией алкоголя, по пути встретили соседку Луизу и предложили к ним присоединиться. Женщина, работавшая уборщицей, в тот день собиралась на работу, но так туда и не дошла.
Брат, выпив, ушел спать. Все случилось из-за неосторожной фразы — якобы женщина сказала, что это братья довели отца до самоубийства.
В это время, признался Мамошкин в суде, «он как с цепи сорвался». Он утверждал, что умысла убивать женщину у него не было, но «как будто произошло раздвоение личности». Первый удар ножом был в живот. Жертва начала кричать, а Мамошкин пытался ее успокоить. Не преуспев в этом, трижды ударил ножом в живот, сбросил в подпол и там перерезал горло. После сел за компьютер и, осознав, что натворил, перенес тело в сарай, вытер кровь и сказал к соседу, чтобы тот вызвал скорую и полицию, но тот его не понял. Позже он рассказал об этом другой соседке, она побежала в сарай и увидела труп.
Во время предварительного следствия его показания были несколько иными, но в целом не противоречили материалам дела — первоначально осужденный сказал, что соседка посмеялась над тем, что он слишком тонко режет огурцы. И этим спровоцировала гнев. Ранения не были смертельными. Когда Мамошкин за волосы оттащил женщину в подпол, она была жива, пыталась вылезти и просила прощения. Но убийца решил «добить» свою жертву, чтобы она не стонала.
Эксперты пришли к выводы, что подсудимый не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием, но обнаруживает признаки органического расстройства личности. Однако эти особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями мышления, памяти, интеллекта, критики и не лишают его возможности осознавать фактический характер и опасность своих и действий и руководить ими. В момент совершения преступления он не был в состоянии аффекта или другом выраженном эмоциональном состоянии.
Суд квалифицировал преступление по ч.1 ст. 105 (умышленное убийство», назначив Мамошкину 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима — с учетом тяжести преступления и опасного рецидива. У убитой женщины осталось двое на тот момент несовершеннолетних детей.