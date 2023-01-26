«Как с цепи сорвался»: рассказываем о «вагнеровце» из Башкирии, который погиб на СВО

В это время, признался Мамошкин в суде, «он как с цепи сорвался». Он утверждал, что умысла убивать женщину у него не было, но «как будто произошло раздвоение личности». Первый удар ножом был в живот. Жертва начала кричать, а Мамошкин пытался ее успокоить. Не преуспев в этом, трижды ударил ножом в живот, сбросил в подпол и там перерезал горло. После сел за компьютер и, осознав, что натворил, перенес тело в сарай, вытер кровь и сказал к соседу, чтобы тот вызвал скорую и полицию, но тот его не понял. Позже он рассказал об этом другой соседке, она побежала в сарай и увидела труп.