Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе

«Передайте чиновникам, а именно администрации Уфы, что лыжи, бумага для бредовых ВПР и т. п., ремонт, уборка снега и т. д., а точнее выделение финансирования на всё это — исключительно их, и только их проблема, так как именно администрация Уфы является учредителем всех муниципальных школ в городе. Однако они, похоже, этого не знают!», — попросила Надежда.