Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Ранее Mkset рассказал, что в одной из уфимских школ половина класса получила «двойки» за отсутствие лыж. Во многих учебных учреждений родителям, как правило, приходится покупать спортивный инвентарь, чтобы их дети могли заниматься физкультурой. Хотя на самом деле это обязанность муниципалитета.
Мы попросили пользователей рассказать, как решается «лыжный вопрос» в их школах. И вот, какими историями поделились жители.
«Универсальный ответ чиновников на века — „государство не просило вас рожать“», — иронично отреагировал на проблему один из комментаторов. И добавил:
«Только бы не запретили не рожать», — добавил другой читатель.
Еще один пользователь отметил, что покупать лыжи требуют «повсеместно».
«Везде так! Зато чинушам счета за ЖКХ оплачивают из бюджета», — написал другой житель республики.
«23 школа, второй класс, Стерлитамак, сами купили, сами таскаем. Предлагают оставлять в каком-то помещении, но за сохранность не отвечают», — прокомментировала Наталия.
То же самое — и в уфимской школе № 61. По словам родителей, рассказавших свою историю в комментариях, они уже давно привыкли, что покупку лыж переложили на их семейный бюджет. Но их возмущает то, что школа отказывается нести ответственность за чужое имущество, закупленное только для того, чтобы она, эта школа, могла выполнять федеральные образовательные госстандарты.
«Лыжи дети приносят на каждое занятие физкультуры и забирают. В школе лыж нет, за потерянные палки и лыжи школа ответственность нести не хочет», — написала Ляйсан.
«В детсаду покупай, в школе покупай, в армии покупай, всю страну разворовали», — негодует пользователь с ником R.
В башкирской гимназии № 9 Мелеуза «родители уже обязаны купить всё», прокомментировал еще один местный житель.
В 114 школе Уфы родителей первоклассников, с их слов, также заставили купить лыжи.
«Сами купили, физрук ещё в сентябре предупредил, чтоб купили», — написала Динара, не указавшая, о какой школе идет речь.
В уфимской школе № 27 лыжи всегда покупают родители, отмечает родитель Арслан.
«В 16-й гимназии лыжи и ботинки нам выдают. Дети мерят в начале зимы ботинки, закрепляют размер за каждым ребенком. НО! Ежегодно мы сдаём в Фонд школы», — рассказала Юлия.
«В [микрорайоне] Ярком в гимназии тоже у внука свои лыжи, из дома», — добавила Лилия Г.
Она отмечает, что училась в деревне, но лыж там хватало на всех учеников, из дома никто не приносил.
«Ну да, это [требование приобрести лыжи] ни для кого не секрет! Везде все покупают родители, да к этому всему ещё приходите ремонт делайте в группе, потому что в „сентябре будет комиссия“! Извините, комиссия по проверке, как родители ремонт сделали за свой счёт?», — спрашивает Гульназ.
Пользователь с ником Мистер М спрашивает:
«Что за государство у нас, а?! [Зачем] этих чинуш расплодили? Толка никакого нет. Есть закон, и его нужно соблюдать».
Лишь один комментатор отметил, что всегда школьники приносили свои лыжи на физкультуру и оставляли их в классе.
У Юлии П. проблема с лыжами решилась прямо «на лету». Нет, школа не закупила их за счет бюджета, а просто смилостивилась над детьми и родителями, разрешив хотя бы оставлять их в здании.
«Лицей № 60. Лыжи и ботинки купили сами, осенью на собрании говорили что можно будет в школе оставлять, а как занятия начались сообщили, что домой уносим, хранить негде. Ребенок-первоклассник ходит один из школы, самому приходится все таскать. Как только написала комментарий, пришло сообщение от учителя, что лыжи в классе оставляем», — прокомментировала она.
«Передайте чиновникам, а именно администрации Уфы, что лыжи, бумага для бредовых ВПР и т. п., ремонт, уборка снега и т. д., а точнее выделение финансирования на всё это — исключительно их, и только их проблема, так как именно администрация Уфы является учредителем всех муниципальных школ в городе. Однако они, похоже, этого не знают!», — попросила Надежда.
То, о чем написала Надежда, есть в законе об образовании. Было бы неплохо, если бы ответственные лица в мэрии и руководители школ иногда перечитывали этот закон, чувствуется, что многое в тексте они просто пропустили.