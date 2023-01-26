Глава ГИБДД Башкирии назвал причину 10-балльных пробок в Уфе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал причину регулярных заторах на дорогах Уфы. Отметим, что с начала зимы в городе образовываются «многокилометровые» пробки. К слову, в конце рабочего дня, 25 января, ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов.
Объяснил Владимир Севастьянов в беседе с журналистами это тем, что в Уфе были аномальные снегопады и за то короткое время успело выпасть «большое количество осадков в виде снега». Глава ведомства признал, что улицы, которые помогают разгружать основные артерии города, до сих пор остаются неготовыми, «чтобы функционировать».
— По нашей инициативе создан график уборки улиц от снега с привлечением сотрудников ДПС, администрации города, службы эвакуации: в ночь закрываем отдельные участки дорог, которые нас беспокоят, и занимаемся очисткой снега. Оставленные вдоль дорог машины перемещаем с помощью эвакуаторов. До начала работ предупреждаем граждан, в том числе через СМИ, что будет производиться очистка дорог от снега, — приводит слова Владимира Севастьянова «Башинформ».