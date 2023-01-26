Глава ГИБДД Башкирии назвал причину 10-балльных пробок в Уфе

Объяснил Владимир Севастьянов в беседе с журналистами это тем, что в Уфе были аномальные снегопады и за то короткое время успело выпасть «большое количество осадков в виде снега». Глава ведомства признал, что улицы, которые помогают разгружать основные артерии города, до сих пор остаются неготовыми, «чтобы функционировать».