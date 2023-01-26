mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Двое в реанимации, один травмирован: В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком МАЗ

26 января 2023, 06:32
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Предположительной причиной происшествия стал занос грузовика.

В Янаульском районе Башкирии произошло ДТП в котором серьезно пострадали трое пассажиров. Вечером 25 января на дороге Уфа-Янаул недалеко от деревни Ижболдино произошло встречное столкновение иномарки Daewoo Gentra с грузовиком МАЗ, которому по предварительным данным предшествовал занос грузовика на спуске.

В результате столкновения с грузовиком пострадали двое пассажиров легковушки, мужчины в возрасте 35 и 39 оказались в реанимации. Пострадал также и пассажир грузовика, 57-летний мужчина получил травмы с которыми ему понадобилась госпитализация. В ГИБДД начали разбирательство по данному происшествию.

В Уфе ребенок выжил после ДТП с грузовиком, потому что правильно лег под колеса
Узнать подробнее
#Происшествия#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом
Сегодня, 05:21
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Вчера, 07:47
В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации
Сегодня, 09:34
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
24 января 10:13
Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей
Сегодня, 05:40
В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей
Сегодня, 09:31