Двое в реанимации, один травмирован: В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком МАЗ

В результате столкновения с грузовиком пострадали двое пассажиров легковушки, мужчины в возрасте 35 и 39 оказались в реанимации. Пострадал также и пассажир грузовика, 57-летний мужчина получил травмы с которыми ему понадобилась госпитализация. В ГИБДД начали разбирательство по данному происшествию.