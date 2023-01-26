Двое в реанимации, один травмирован: В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком МАЗ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В Янаульском районе Башкирии произошло ДТП в котором серьезно пострадали трое пассажиров. Вечером 25 января на дороге Уфа-Янаул недалеко от деревни Ижболдино произошло встречное столкновение иномарки Daewoo Gentra с грузовиком МАЗ, которому по предварительным данным предшествовал занос грузовика на спуске.
В результате столкновения с грузовиком пострадали двое пассажиров легковушки, мужчины в возрасте 35 и 39 оказались в реанимации. Пострадал также и пассажир грузовика, 57-летний мужчина получил травмы с которыми ему понадобилась госпитализация. В ГИБДД начали разбирательство по данному происшествию.