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Башкирия приняла более 900 беженцев

26 января 2023, 06:11
Фото: 1MI

Башкирия приняла более 900 беженцев, спасающихся от ситуации на Украине

Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии.

Стало известно, что в пункты временного размещения в Башкирии с апреля 2022 года приняла более 900 вынужденных переселенцев из Украины, а также из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов в своих социальных сетях.

— С апреля 2022 года в пунктах временного размещения мы приняли более 900 граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, — пишет Ирек Сагитов.

Напомним, в сентябре премьер-министр России Мишустин подписал распоряжение компенсировать Башкирии 25,7 миллиона рублей за понесенные траты на размещение и питание беженцев. Всего на данные цели из резервного фонда было выделено 1,29 миллиарда рублей. Отмечалось, что выделяются средства регионам из расчета до 913 рублей за временное размещение одного человека в сутки и до 415 рублей на его питание.

Башкирии компенсируют 25,7 миллионов рублей за размещение переселенцев
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