Башкирия приняла более 900 беженцев

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
Стало известно, что в пункты временного размещения в Башкирии с апреля 2022 года приняла более 900 вынужденных переселенцев из Украины, а также из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов в своих социальных сетях.
— С апреля 2022 года в пунктах временного размещения мы приняли более 900 граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, — пишет Ирек Сагитов.
Напомним, в сентябре премьер-министр России Мишустин подписал распоряжение компенсировать Башкирии 25,7 миллиона рублей за понесенные траты на размещение и питание беженцев. Всего на данные цели из резервного фонда было выделено 1,29 миллиарда рублей. Отмечалось, что выделяются средства регионам из расчета до 913 рублей за временное размещение одного человека в сутки и до 415 рублей на его питание.