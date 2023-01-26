Башкирия приняла более 900 беженцев

Напомним, в сентябре премьер-министр России Мишустин подписал распоряжение компенсировать Башкирии 25,7 миллиона рублей за понесенные траты на размещение и питание беженцев. Всего на данные цели из резервного фонда было выделено 1,29 миллиарда рублей. Отмечалось, что выделяются средства регионам из расчета до 913 рублей за временное размещение одного человека в сутки и до 415 рублей на его питание.