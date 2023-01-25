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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Пони сбил с ног пенсионерку во время прогулки в Уфе

Сегодня, 06:58
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Инцидент произошел днем ранее на улице Первомайской в Уфе

Во вторник, 25 января в Уфе пенсионерку сбил пони. В результате инцидента женщина получила тяжелые травмы — медики диагностировали у нее внутреннее кровоизлияние и частичную амнезию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что вчера вечером женщина в компании своей сестры прогуливалась по улице Первомайской в микрорайоне Черниковка. Внезапно на улице появилась запряженная в сани домашняя лошадь, которая и сбила пенсионерку с ног.

По информации телеграм-канала, медики диагностировали у женщины внутреннее кровотечение и частичную потерю памяти. Также утверждается, что за состоянием женщины в настоящий момент следят нейрохирурги.

За комментарием о самочувствии пострдавшей Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов
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