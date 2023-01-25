Пони сбил с ног пенсионерку во время прогулки в Уфе

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Во вторник, 25 января в Уфе пенсионерку сбил пони. В результате инцидента женщина получила тяжелые травмы — медики диагностировали у нее внутреннее кровоизлияние и частичную амнезию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что вчера вечером женщина в компании своей сестры прогуливалась по улице Первомайской в микрорайоне Черниковка. Внезапно на улице появилась запряженная в сани домашняя лошадь, которая и сбила пенсионерку с ног.
По информации телеграм-канала, медики диагностировали у женщины внутреннее кровотечение и частичную потерю памяти. Также утверждается, что за состоянием женщины в настоящий момент следят нейрохирурги.
За комментарием о самочувствии пострдавшей Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.