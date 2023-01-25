Ветеринар рассказал, собакам какой породы нужна зимняя одежда

Зато за крупных животных можно не волноваться: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, нередко постоянно живут в вольерах и будках, а потому способны без чужой помощи адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.