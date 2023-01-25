mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Ветеринар рассказал, собакам какой породы нужна зимняя одежда

Сегодня, 16:05
Стало известно, какие собаки не должны в холодное время года гулять без одежды.

В беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин рассказал, что в холодное время года теплая одежда требуется псам бесшерстных и коротколапых пород. В частности, это американский голый терьер, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая собака.

По словам Галкина, большинство этих пород выводились искусственно, и потому их представители плохо переносят холодный климат. Им в первую очередь нужна дополнительная защита от холода.

Если охотничьи псы, пусть даже мелких размеров, с удовольствием бегают по улице на прогулках, то коротколапые корги, собаки комнатных декоративных пород, например, пудели, двигаются медленнее и, значит, больше рискуют переохладиться из-за близости живота к земле.

Зато за крупных животных можно не волноваться: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, нередко постоянно живут в вольерах и будках, а потому способны без чужой помощи адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.

Подпишитесь
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Сегодня, 07:47
Раскол деревни: жители Шамонино протестуют против переименования в Рахимово
Сегодня, 05:30
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Вчера, 06:20
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Вчера, 10:13
Аномальное потепление ждет жителей Башкирии на этой неделе
Сегодня, 05:17
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
23 января 12:25