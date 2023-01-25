Ветеринар рассказал, собакам какой породы нужна зимняя одежда

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин рассказал, что в холодное время года теплая одежда требуется псам бесшерстных и коротколапых пород. В частности, это американский голый терьер, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая собака.
По словам Галкина, большинство этих пород выводились искусственно, и потому их представители плохо переносят холодный климат. Им в первую очередь нужна дополнительная защита от холода.
Если охотничьи псы, пусть даже мелких размеров, с удовольствием бегают по улице на прогулках, то коротколапые корги, собаки комнатных декоративных пород, например, пудели, двигаются медленнее и, значит, больше рискуют переохладиться из-за близости живота к земле.
Зато за крупных животных можно не волноваться: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, нередко постоянно живут в вольерах и будках, а потому способны без чужой помощи адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.