В Уфе снесут квартал на 7 гектар и возведут дома, куда переедут расселенные жители

Квартал в уфимской Черниковке, ограниченный улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе, ждет настоящее «преображение». Сейчас он пока еще состоит из аварийных домов, но в ближайшей перспективе на нем построят два дома, один высотой в 16, в другой в 20 этажей.