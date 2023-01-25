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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Уфе снесут квартал на 7 гектар и возведут дома, куда переедут расселенные жители

25 января 2023, 15:28
Фото: пресс-служба правительства Башкирии
Снос проведут в рамках договора комплексного развития территорий, который уже подписан.

Квартал в уфимской Черниковке, ограниченный улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе, ждет настоящее «преображение». Сейчас он пока еще состоит из аварийных домов, но в ближайшей перспективе на нем построят два дома, один высотой в 16, в другой в 20 этажей.

И это только начало, в дальнейшем в пока еще аварийном квартале вырастут и другие дома. Примечательно, что в первые два возведенных многоэтажных дома и переедут расселенные из аварийных домов жители.

Соответствующий договор уже подписан с ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» треста «Крупнопанельное домостроение».

В Уфе снесут четыре аварийных деревянных дома по улице Октябрьской революции
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#Ирина Деревянчук#Город
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