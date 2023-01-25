В Уфе снесут квартал на 7 гектар и возведут дома, куда переедут расселенные жители

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Квартал в уфимской Черниковке, ограниченный улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе, ждет настоящее «преображение». Сейчас он пока еще состоит из аварийных домов, но в ближайшей перспективе на нем построят два дома, один высотой в 16, в другой в 20 этажей.
И это только начало, в дальнейшем в пока еще аварийном квартале вырастут и другие дома. Примечательно, что в первые два возведенных многоэтажных дома и переедут расселенные из аварийных домов жители.
Соответствующий договор уже подписан с ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» треста «Крупнопанельное домостроение».