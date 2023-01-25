Возбуждено уголовное дело из-за отсутствия газа в жилых домах в Уфе

С ноября минувшего года жители Советского района Уфы, а именно улиц в центре города 8 Марта, Революционная, 50-летия Октября, Мингажева и прочих, дома у которых наличие горячей воды полностью зависит от наличия газа, из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов остались без газа, а значит и без горячей воды.