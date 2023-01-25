Возбуждено уголовное дело из-за отсутствия газа в жилых домах в Уфе

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
С ноября минувшего года жители Советского района Уфы, а именно улиц в центре города 8 Марта, Революционная, 50-летия Октября, Мингажева и прочих, дома у которых наличие горячей воды полностью зависит от наличия газа, из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов остались без газа, а значит и без горячей воды.
Управляющая же компания в свою очередь не содержала оборудование должным образом, а также не проводила положенных по закону проверок. После проверки надзорного органа полученные материалы были переданы следствию, которое рассмотрев полученную документацию, возбудила уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества».
А пока уголовное дело расследуется, директор «управляшки» уже привлечен к ответственности по административной статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» и получил штраф, размер которого в пресс-службе ведомства не уточнили.
«Досталось» от прокуратуры и ресурсникам, так неназванная ресурсоснабжающая организация получила представление от прокуратуры за то, что не уведомляло уполномоченные органы о том, что газ в домах будет отключен.
Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры, а подача газа на плиты в большинство квартир восстановлена.