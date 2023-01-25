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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Возбуждено уголовное дело из-за отсутствия газа в жилых домах в Уфе

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
Сейчас газ в дома в Советском районе Уфы вернули, но все еще не во все квартиры.

С ноября минувшего года жители Советского района Уфы, а именно улиц в центре города 8 Марта, Революционная, 50-летия Октября, Мингажева и прочих, дома у которых наличие горячей воды полностью зависит от наличия газа, из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов остались без газа, а значит и без горячей воды.

Управляющая же компания в свою очередь не содержала оборудование должным образом, а также не проводила положенных по закону проверок. После проверки надзорного органа полученные материалы были переданы следствию, которое рассмотрев полученную документацию, возбудила уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества».

А пока уголовное дело расследуется, директор «управляшки» уже привлечен к ответственности по административной статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» и получил штраф, размер которого в пресс-службе ведомства не уточнили.

«Досталось» от прокуратуры и ресурсникам, так неназванная ресурсоснабжающая организация получила представление от прокуратуры за то, что не уведомляло  уполномоченные органы о том, что газ в домах будет отключен.

Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры, а подача газа на плиты в большинство квартир восстановлена.

Жители дома в центре Уфы четвертый день сидят без газа и горячей воды в мороз
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#Ирина Деревянчук#Город
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