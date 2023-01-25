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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Уфе автобус с 18 пассажирами в салоне попал в ДТП

Сегодня, 08:19
Фото: МЧС Башкирии

В Уфе столкнулись автобус и две легковушки

Инцидент произошел сегодня на въезде в Демский район, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Сегодня, 25 января, в Уфе на 1 километре дороги Уфа-Оренбург произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей марок ВАЗ-2104 и «Кио Рио». Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на момент аварии в салоне автобуса № 129к находилось 18 человек.

Известно, что из числа пассажиров общественного транспорта никто не пострадал, в больницу с травмами был доставлен водитель «Кио».

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины дорожно-транспортного происшествия.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Город#ДТП
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