В Уфе автобус с 18 пассажирами в салоне попал в ДТП

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:24
Сегодня, 25 января, в Уфе на 1 километре дороги Уфа-Оренбург произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей марок ВАЗ-2104 и «Кио Рио». Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на момент аварии в салоне автобуса № 129к находилось 18 человек.
Известно, что из числа пассажиров общественного транспорта никто не пострадал, в больницу с травмами был доставлен водитель «Кио».
Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины дорожно-транспортного происшествия.