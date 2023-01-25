В Уфе автобус с 18 пассажирами в салоне попал в ДТП

Сегодня, 25 января, в Уфе на 1 километре дороги Уфа-Оренбург произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей марок ВАЗ-2104 и «Кио Рио». Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на момент аварии в салоне автобуса № 129к находилось 18 человек.