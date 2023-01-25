В Уфе 25 января на несколько часов ограничат въезд на парковку у Конгресс-Холла

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Сегодня, 25 января, в Уфе в течение нескольких часов будет ограничен въезд на парковку у Конгресс-Холла «Торатау». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Таким образом, въезд на поковку будет не доступен в течение семи часов — с 7:00 до 14:00 по местному времени.
Как уточнили в мэрии Уфы, ограничение вводится в связи с учебно-методическим сбором руководящего состава Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.