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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В Уфе 25 января на несколько часов ограничат въезд на парковку у Конгресс-Холла

Сегодня, 03:13
Фото: 1MI
Въезд будет закрыт с 7:00 до 14:00

Сегодня, 25 января, в Уфе в течение нескольких часов будет ограничен въезд на парковку у Конгресс-Холла «Торатау». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, въезд на поковку будет не доступен в течение семи часов — с 7:00 до 14:00 по местному времени.

Как уточнили в мэрии Уфы, ограничение вводится в связи с учебно-методическим сбором руководящего состава Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

 

#Азамат Нухов#Город
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