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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В селе под Уфой построят поликлинику за 267 миллионов рублей

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI

На строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой выделили 267 миллионов рублей

Тендер на строительство поликлиники с начальной и максимальной стоимостью в 267 миллионов рублей был опубликован на сайте Госзакупок.

В селе Нагаево по улице Рощинской появится поликлиника, которая будет рассчитана на 320 посещений в смену. Так, 24 января на портале Госзакупок Управление капитального строительства разместило тендер на строительство учреждения, начальная и максимальная стоимость контракта составила 267,1 миллиона рублей. Финансироваться строительство будет на средства Фонда социальных целевых программ.

Отметим, что отбор подрядчиков проводится среди участников, которые в середине января уже прошли предварительный квалификационный отбор. Победитель станет известен 3 января. Завершить строительство объекта необходимо будет до 15 декабря 2023 года.

Согласно данным на сайте Госзакупок, поликника будет трехэтажной, а ее общая площад составит 4,9 тысячи квадратных метров. Предполагется, что в учреждении будут работать детское и взрослое отделение, женская консультация, лаборатория и отеделение функциональной диагностики.

#Элина Сайфранова#Общество
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