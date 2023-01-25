В селе под Уфой построят поликлинику за 267 миллионов рублей

В селе Нагаево по улице Рощинской появится поликлиника, которая будет рассчитана на 320 посещений в смену. Так, 24 января на портале Госзакупок Управление капитального строительства разместило тендер на строительство учреждения, начальная и максимальная стоимость контракта составила 267,1 миллиона рублей. Финансироваться строительство будет на средства Фонда социальных целевых программ.