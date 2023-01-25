В селе под Уфой построят поликлинику за 267 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В селе Нагаево по улице Рощинской появится поликлиника, которая будет рассчитана на 320 посещений в смену. Так, 24 января на портале Госзакупок Управление капитального строительства разместило тендер на строительство учреждения, начальная и максимальная стоимость контракта составила 267,1 миллиона рублей. Финансироваться строительство будет на средства Фонда социальных целевых программ.
Отметим, что отбор подрядчиков проводится среди участников, которые в середине января уже прошли предварительный квалификационный отбор. Победитель станет известен 3 января. Завершить строительство объекта необходимо будет до 15 декабря 2023 года.
Согласно данным на сайте Госзакупок, поликника будет трехэтажной, а ее общая площад составит 4,9 тысячи квадратных метров. Предполагется, что в учреждении будут работать детское и взрослое отделение, женская консультация, лаборатория и отеделение функциональной диагностики.