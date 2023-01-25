В России можно будет купить вторичное жильё с сохранением предыдущих условий ипотеки

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Напомним, ранее, при перепродаже ипотечной квартиры, банк заключал с новым собственником отдельный кредитный договор, что сегодня не выгодно из-за выросших ставок, пишет газета “Известия”.
В Сбербанке подтвердили, что сейчас данная программа реализуется в тестовом режиме.
Эксперты отмечают, что банки и раньше могли не заключать с покупателями ипотечного жилья новые договоры, но делали это неохотно. Основная причина – отсутствие четкого регламента действий.
Данный проект сегодня актуален из-за выросших ставок жилищного кредитования. Если в 2021 году можно было взять ипотеку под 8% годовых, то в 2023-м ставка на вторичку составляет 10,9–12,5%.
Механика такого переоформления схожа с оформлением обычного жилищного кредита. Покупатель должен предоставить в банк полный пакет документов, а финансово-кредитное учреждение должно одобрить сделку.
Банк сохраняет все условия кредита, которые были у продавца. За переоформление взимается комиссия 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тыс. рублей и не более 30 тыс. На заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами новая схема не распространится.