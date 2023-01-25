В России можно будет купить вторичное жильё с сохранением предыдущих условий ипотеки

Банк сохраняет все условия кредита, которые были у продавца. За переоформление взимается комиссия 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тыс. рублей и не более 30 тыс. На заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами новая схема не распространится.