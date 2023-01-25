В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую ранее сбил пони в Уфе

Телеграм-канал Mash Batash, в свою очередь, публикует видео с камер наружного наблюдения, на кадрах которого тот самый пони бежит по улице Первомайской. Напуганное животное выбежало на оживленную автодорогу и чудом не угодило под колеса проезжающих автомобилей.