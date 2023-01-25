В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую ранее сбил пони в Уфе

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Минздрав Башкирии прокомментировал состояние пенсионерки, которую ранее сбил пони на улице Первомайской в Уфе.
Напомним, по информации женщина прогуливалась по Черниковке вместе с сестрой. Внезапно на улицу выбежал пони и сбил пенсионерку. По информации телеграм-канала Mash Batash, у женщины было диагностировано внутреннее кровоизлияние и частичная амнезия.
Так, в пресс-службе Минздрава Mkset сообщили, что на данный момент женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Информацию о внутреннем кровоизлиянии и частичной потере памяти в ведомстве подтвердить или опровергнуть не смогли.
Телеграм-канал Mash Batash, в свою очередь, публикует видео с камер наружного наблюдения, на кадрах которого тот самый пони бежит по улице Первомайской. Напуганное животное выбежало на оживленную автодорогу и чудом не угодило под колеса проезжающих автомобилей.