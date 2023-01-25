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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую ранее сбил пони в Уфе

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
В результате инцидента пенсионерка получила различные травмы

Минздрав Башкирии прокомментировал состояние пенсионерки, которую ранее сбил пони на улице Первомайской в Уфе.

Напомним, по информации женщина прогуливалась по Черниковке вместе с сестрой. Внезапно на улицу выбежал пони и сбил пенсионерку. По информации телеграм-канала Mash Batash, у женщины было диагностировано внутреннее кровоизлияние и частичная амнезия.

Так, в пресс-службе Минздрава Mkset сообщили, что на данный момент женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Информацию о внутреннем кровоизлиянии и частичной потере памяти в ведомстве подтвердить или опровергнуть не смогли.

Телеграм-канал Mash Batash, в свою очередь, публикует видео с камер наружного наблюдения, на кадрах которого тот самый пони бежит по улице Первомайской. Напуганное животное выбежало на оживленную автодорогу и чудом не угодило под колеса проезжающих автомобилей.

Видео: Телеграм-канал Mash Batash
#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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