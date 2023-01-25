В МЧС назвали условия, при которых в пожарах чаще всего погибают жители Башкирии

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:45
С начала 2023 года в пожарах на территории республики погибло 29 человек. Суммарно меньше чем за месяц в Башкирии было зарегистрировано 419 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
В ведомстве назвали шесть основных условий, которые могут привести к летальному исходу при пожарах. Так, выделяется состояние опьянения, сон, болезненное состояние, преклонный возраст, позднее сообщение о пожаре, а также состояние паники.
Также отмечается, что чаще всего пожары с летальным исходом происходят в вечернее и ночное время — по пятницам, субботам и понедельникам. Жертвами огня чаще всего становятся граждане пенсионного возраста и безработные, притом 71% от общего числа погибших составляют мужчины. В ведомстве подчеркивают, что большинство пожаров возникает в результате неосторожного обращения с огнем.