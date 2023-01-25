В МЧС назвали условия, при которых в пожарах чаще всего погибают жители Башкирии

Также отмечается, что чаще всего пожары с летальным исходом происходят в вечернее и ночное время — по пятницам, субботам и понедельникам. Жертвами огня чаще всего становятся граждане пенсионного возраста и безработные, притом 71% от общего числа погибших составляют мужчины. В ведомстве подчеркивают, что большинство пожаров возникает в результате неосторожного обращения с огнем.