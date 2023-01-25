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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Башкирии на парковке предприятия пьяный водитель иномарки протаранил 4 чужих авто

25 января 2023, 13:16
Фото: 1MI
К счастью от действий нетрезвого водителя никто кроме автомобилей не пострадал.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о происшествии на парковке авиационного производства в городе Кумертау. Вчера, 24 января, в конце рабочего дня, около 6 часов вечера. водитель иномарки «Фольксваген Поло» устроил «сюрприз» владельцам сразу четырех припаркованных машин, три из которых также были автомобилями иномарками, пострадала от тарана и отечественная Лада Гранта. Все машины получили механические подтверждения, из людей, к счастью никто не пострадал.

Видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова

На место прибыли сотрудники ГИБДД и после освидетельствования выявили, что мужчина решился сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. За это он уже получил административный протокол и штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. По факту тарана тем временем ДТП уже начало разбирательство.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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