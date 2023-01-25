В Башкирии на парковке предприятия пьяный водитель иномарки протаранил 4 чужих авто

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о происшествии на парковке авиационного производства в городе Кумертау. Вчера, 24 января, в конце рабочего дня, около 6 часов вечера. водитель иномарки «Фольксваген Поло» устроил «сюрприз» владельцам сразу четырех припаркованных машин, три из которых также были автомобилями иномарками, пострадала от тарана и отечественная Лада Гранта. Все машины получили механические подтверждения, из людей, к счастью никто не пострадал.