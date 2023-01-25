В Башкирии 2-летняя малышка заперлась дома, а маму домой впустить смогли лишь с МЧС

Жительница Нефтекамска хотела сделать сюрприз своей маленькой дочке и вышла за дверь, чтобы забрать подарок для ребенка от курьера. Однако настоящий сюрприз устроила маме 2-летняя девочка, молниеносно закрыв дверной засов. Случайно это было сделано или намерено узнать возможным не представляется, да и на тот момент женщину это волновало меньше всего.