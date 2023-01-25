В Башкирии 2-летняя малышка заперлась дома, а маму домой впустить смогли лишь с МЧС

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Жительница Нефтекамска хотела сделать сюрприз своей маленькой дочке и вышла за дверь, чтобы забрать подарок для ребенка от курьера. Однако настоящий сюрприз устроила маме 2-летняя девочка, молниеносно закрыв дверной засов. Случайно это было сделано или намерено узнать возможным не представляется, да и на тот момент женщину это волновало меньше всего.
на помощь в неожиданной ситуации к женщине прибыли сотрудники МЧС, которые приняли решение проникнуть в квартиру через окно, что они и сделали в присутствии сотрудников полиции, девочка визитеров их окна даже не испугалась, о них ее через дверь предупредила мама и сотрудники МЧС.
В пресс-службе МЧС по Башкирии напомнили о том, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, беда может случится в одно мгновение.
— По статистике 90% таких вызовов связана именно с засовами и различными щеколдами. Рекомендуем демонтировать с двери подобные устройства, если в доме есть малолетние дети — привели данные в ведомстве.