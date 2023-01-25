Утвержден минимальный размер платы за капремонт в многоквартирных домах в 2023 году

Правительство Башкирии установило минимальный размер платы за капремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 25 января, на портале правовой информации.

Так, минимальный размер платы для жителей многоквартирных домов до 6 этажей включительно отныне составляет 7,46 рублей за 1 кв. метр, а для жителей домов выше 6 этажей - 8,1 рублей за 1 кв. метр. Данный норматив един для всех районов Башкирии.

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