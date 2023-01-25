Уфу в конце рабочего дня в очередной раз сковали многокилометровые 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Вечер среды — репетиция пятницы. И это касается не только возможности выдохнуть, перевалив за середину рабочей недели, но и вечерних пробок, которые сегодня могут посоревноваться с пятничными.
На часах 18:30, а столица стоит в многокилометровых пробках. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки оценивают в 8 баллов, а самая патовая ситуация наблюдается на следующих участках — на Уфимском шоссе, на Октябрьской революции, Пархоменко, Цюрупы, Баязита Бикбая и Трамвайной.
Чуть меньше, но также стоит Сельская Богородская, Сочинская, Зорге, Шафиева, Маршала Жукова, не без затруднений и на проспекте Салавата Юлаева, также «стоят» на проспекте Октября.