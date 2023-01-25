Уфимка похвалила врачей 8 больницы, но попросила Радия Хабирова помочь с тараканами

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
На странице главы Башкирии Радия Хабирова появилось обращение от Ольги С., в котором женщина рассказала о своих впечатлениях о лечении в городской клинической больнице Уфы № 8, где ей очень понравилось как лечение так и отношение врачей, однако общее впечатление испортил небольшой, но существенный нюанс.
— Все жалуются. Прошу вас помогите решить эту проблему! — обратилась женщина к властям на странице у главы.
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу минздрава Башкирии, где сообщили, что в декабре минувшего года обрабатывался терапевтический корпус учреждения, а в ближайшее время планируется обработка и хирургического отделения больницы.