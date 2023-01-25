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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Уфимка похвалила врачей 8 больницы, но попросила Радия Хабирова помочь с тараканами

25 января 2023, 12:54
Фото: vk.com/Ольга С.
По словам женщины всё впечатление от хорошего лечения портят тараканы.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появилось обращение от Ольги С., в котором женщина рассказала о своих впечатлениях о лечении в городской клинической больнице Уфы № 8, где ей очень понравилось как лечение так и отношение врачей, однако общее впечатление испортил небольшой, но существенный нюанс.

— Все жалуются. Прошу вас помогите решить эту проблему! — обратилась женщина к властям на странице у главы.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу минздрава Башкирии, где сообщили, что в декабре минувшего года обрабатывался терапевтический корпус учреждения, а в ближайшее время  планируется обработка и хирургического отделения больницы.

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#Ирина Деревянчук#Город
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