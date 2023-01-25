Уфимка похвалила врачей 8 больницы, но попросила Радия Хабирова помочь с тараканами

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появилось обращение от Ольги С., в котором женщина рассказала о своих впечатлениях о лечении в городской клинической больнице Уфы № 8, где ей очень понравилось как лечение так и отношение врачей, однако общее впечатление испортил небольшой, но существенный нюанс.