Стартовал набор волонтеров на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
По информации newsnn, всего необходимо отобрать шестьдесят добровольцев. Они будут помогать в проведении мероприятия, которое пройдет с 7 по 18 июня. Волонтерам предстоит подготовить площадку форума, организовать сопровождение гостей, представителей СМИ, работать на тематических стендах и выполнять другие обязанности.
Среди требований к волонтерам: возраст старше 18 лет, гражданство РФ, знание английского языка на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Кандидатам нужно зарегистрироваться и направить заявку на участие в отборе на сайте congress.ru. Преимуществом будет опыт в области добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU.
Заявки, не отвечающие вышеизложенным требованиям, не будут рассматриваться на последующих этапах. Отобранные кандидаты пройдут онлайн-тестирование на личностные характеристики и владение английским языком. Их ожидает личное интервью (частично на английском), а также интервью с оргкомитетом форума.
Претенденты, благополучно прошедшие все этапы отбора, будут обеспечены питанием, проживанием и проездом к месту проведения мероприятия и обратно.
ПМЭФ – одно из крупных деловых событий в мире. Форум организовывается ежегодно уже 26 лет. С 2006 года мероприятие проходит под патронатом и при участии президента РФ. Информационным партнером ПМЭФ-2023 является медиахолдинг 1MI.