Стартовал набор волонтеров на ПМЭФ-2023

Среди требований к волонтерам: возраст старше 18 лет, гражданство РФ, знание английского языка на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Кандидатам нужно зарегистрироваться и направить заявку на участие в отборе на сайте congress.ru. Преимуществом будет опыт в области добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU.