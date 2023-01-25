mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Стартовал набор волонтеров на ПМЭФ-2023

25 января 2023, 17:29
Фото: photo.roscongress.org
Росконгресс вместе с Ассоциацией волонтерских центров анонсировали начало отбора волонтеров на Петербургский международный экономический форум – 2023. Набор организован в рамках программы мобильности. Направить заявку можно до 28 февраля текущего года.

По информации newsnn, всего необходимо отобрать шестьдесят добровольцев. Они будут помогать в проведении мероприятия, которое пройдет с 7 по 18 июня. Волонтерам предстоит подготовить площадку форума, организовать сопровождение гостей, представителей СМИ, работать на тематических стендах и выполнять другие обязанности.

Среди требований к волонтерам: возраст старше 18 лет, гражданство РФ, знание английского языка на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Кандидатам нужно зарегистрироваться и направить заявку на участие в отборе на сайте congress.ru. Преимуществом будет опыт в области добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU.

Заявки, не отвечающие вышеизложенным требованиям, не будут рассматриваться на последующих этапах. Отобранные кандидаты пройдут онлайн-тестирование на личностные характеристики и владение английским языком. Их ожидает личное интервью (частично на английском), а также интервью с оргкомитетом форума.

Претенденты, благополучно прошедшие все этапы отбора, будут обеспечены питанием, проживанием и проездом к месту проведения мероприятия и обратно.

ПМЭФ – одно из крупных деловых событий в мире. Форум организовывается ежегодно уже 26 лет. С 2006 года мероприятие проходит под патронатом и при участии президента РФ. Информационным партнером ПМЭФ-2023 является медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Сегодня, 07:47
Раскол деревни: жители Шамонино протестуют против переименования в Рахимово
Сегодня, 05:30
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Вчера, 06:20
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Вчера, 10:13
Аномальное потепление ждет жителей Башкирии на этой неделе
Сегодня, 05:17
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
23 января 12:25