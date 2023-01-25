Стало известно какое место Башкирия заняла в рейтинге качества жизни и в России и ПФО

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Министр финансов Башкирии и вице-премьер республики Лира Игтисамова рассказала о том, как улучшились показатели Башкирии в рейтинге качества жизни. А они действительно улучшились, и если в 2021 году Башкирия находилась на 40 месте среди всех регионов России и на 9 месте в Приволжском федеральном округе, то в минувшем 2022 году показатели Башкирия улучшила и оказалась на 25 и 7 местах соответственно.
Совещание в правительством провела Лира Игтисамова, там члены правительства обсудили и результаты рейтинга и то насколько успешно органы исполнительной власти в регионах работают над созданием качественной среды для жизни граждан Российской Федерации. Также Лира Игтисамова поручила коллегам досконально изучить результаты рейтинга в каждом из измеряемых в рейтинге показателей, сравнить с показателями 2021 года и сделать из полученной информации соответствующие выводы.