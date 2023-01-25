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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Стало известно какое место Башкирия заняла в рейтинге качества жизни и в России и ПФО

25 января 2023, 16:08
Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Башкирия стала 25 из 85 в рейтинге качества жизни в России и заняла 7 позицию в ПФО

Однако по 5 показателям рейтинга республика оказалась в десятке замыкающих рейтинг регионов.

Министр финансов Башкирии и вице-премьер республики Лира Игтисамова рассказала о том, как улучшились показатели Башкирии в рейтинге качества жизни. А они действительно улучшились, и если в 2021 году Башкирия находилась на 40 месте среди всех регионов России и на 9 месте в Приволжском федеральном округе, то в минувшем 2022 году показатели Башкирия улучшила и оказалась на 25 и 7 местах соответственно.

Совещание в правительством провела Лира Игтисамова, там члены правительства обсудили и результаты рейтинга и то насколько успешно органы исполнительной власти в регионах работают над созданием качественной среды для жизни граждан Российской Федерации. Также Лира Игтисамова поручила коллегам досконально изучить результаты рейтинга в каждом из измеряемых в рейтинге показателей, сравнить с показателями 2021 года и сделать из полученной информации соответствующие выводы.

В рейтинге безопасности регионов Башкирия поднялась на 51 строчку из 85
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#Ирина Деревянчук#Общество
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