Стало известно какое место Башкирия заняла в рейтинге качества жизни и в России и ПФО

Министр финансов Башкирии и вице-премьер республики Лира Игтисамова рассказала о том, как улучшились показатели Башкирии в рейтинге качества жизни. А они действительно улучшились, и если в 2021 году Башкирия находилась на 40 месте среди всех регионов России и на 9 месте в Приволжском федеральном округе, то в минувшем 2022 году показатели Башкирия улучшила и оказалась на 25 и 7 местах соответственно.