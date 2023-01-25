Состояние подростка, попавшего под поезд в Башкирии, прокомментировали в Минздраве

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:40
Состояние здоровья подростка, попавшего под колеса поезда в Куюргазинском районе республики, остается без изменений — ранее медики оценили его как крайне тяжелое. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь 15-летнего парня. Так, ранее медики провели ТМК с Москвой.
Напомним, 15-летний подросток попал под колеса скоростного поезда «Уфа-Оренбург» в Куюргазинском районе республики днем ранее. У парня диагностирован перелом свода черепа — в экстренном порядке его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау.
Также инцидент прокомментировал глава районной администрации Юлай Ильясов. По словам чиновника, подросток мог не услышать звук приближающегося поезда из-за того, что был в наушниках.