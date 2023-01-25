Раскол деревни: жители Шамонино протестуют против переименования в Рахимово

Далее, 19 января, на своей странице «ВКонтакте» опрос разместила член совета по правам человека и развитию гражданского общества Наиля Сафаргулова. При этом местных жителей возмутило то, что для участия в опросе якобы привлекаются «только друзья и родственники» женщины, потому он не может являться объективным и отражать мнение самих жителей деревни. Между тем, проголосовать «за» или «против» успели уже 1 630 человек.