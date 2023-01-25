Раскол деревни: жители Шамонино протестуют против переименования в Рахимово

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:45
Жительница деревни Шамонино Гульнара С. сообщила о расколе среди местных жителей, причиной тому, по ее словам, послужила инициатива переименовать населенный пункт в честь скончавшегося в январе первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Так, просьбу не допустить переименования «недовольные жители деревни» опубликовали на странице главы республики.
— Некоторая часть жителей деревни решила переименовать деревню в Рахимово, с чем мы совершено не согласны, — пишет Гульнара С.
Разделяют мнение Гульнары также и другие жительницы деревни. В частности, Дилара С. предлагает увековечить память Рахимова немного другим способом. Например, назвать в честь первого президента ныне безымянный парк в Шамонино, строящуюся мечеть или школу. Также женщина подчеркивает, что инициаторы идеи о переименовании деревни «никого не слушают» и несогласных считают «неблагодарными». Другие жительницы деревни также предлагают свои варианты, как можно увековечить память Муртазы Рахимова.
— Детям нужен ФОК, развитие, ДК — вот их можно назвать в честь Первого Президента в том числе. Помогите, пожалуйста, дать курс на поиск финансирования, грантов на такие социально значимые объекты, так как инициаторы переименования в том числе считают это подцелью — будет внимание к проблемам социальной инфраструктуры деревни. В общем мы поддерживаем желание увековечить, но учитывая общность прав, чувств и желаний жителей всей деревни, — пишет Рузина К.
— Пользы от этого [изменения названия деревни] никакой. Память человека можно увековечить, назвав парк или будущий ФОК в его честь. Так мы и самобытную историю деревни сохраним, и проявим уважение к человеку, который дал нашей деревне новое развитие, — полагает Алия М.
Справедливости ради заметим, что «отметились» на странице главы республики и те, кто поддерживает инициативу переименовать Шамонино в Рахимово. В частности, Алия С. пишет, что деревня с развитой инфраструктурой появилась благодаря программе первого президента. Гульнара С., в свою очередь, говорит о наличии в деревне школы, двух детсадов, дороги, амбулатории.
17 января в одном из пабликов был размещен опрос «Имеете ли вы желание, чтобы переименовали нашу деревню Шамонино в Рахимово?». На момент публикации материала участие в опросе приняли 1 278 человек.
Далее, 19 января, на своей странице «ВКонтакте» опрос разместила член совета по правам человека и развитию гражданского общества Наиля Сафаргулова. При этом местных жителей возмутило то, что для участия в опросе якобы привлекаются «только друзья и родственники» женщины, потому он не может являться объективным и отражать мнение самих жителей деревни. Между тем, проголосовать «за» или «против» успели уже 1 630 человек.
— Мы, жители деревни Шамонино, против переименования деревни и раскола ее на две части, как показывают голосования, проходимые на страницах наших групп в ВК. Просим Вас помочь нам и принять меры о недопущении переименования деревни со своей большой личной историей, — пишет Гульнара С.
В беседе с корреспондентом Mkset сама Наиля Сафаргулова отметила, что жители Шамонино между собой давно думали изменить название деревни и таким образом отдать дань уважения первому президенту Башкирии.
— Я решила у себя на своей странице спросить мнение людей, которые проживают у нас в республике. Как они относятся к переименованию Шамонино в Рахимово. Это же нормальное явление, узнавать мнение друг у друга, — считает Наиля Сафаргулова.
Кроме того, инициативная группа написала письмо главе Башкирии Радию Хабирову. После чего, со слов женщины, были собраны подписи непосредственно самих жителей Шамонино, которые согласны с данной инициативой, и доставлены в администрацию главы Башкирии. Всего подписались более 700 человек, однако сбор подписей еще продолжается, заявляет женщина.
Отметим, что население Русско-Юрмашского сельсовета, куда помимо Шамонино входит еще 4 деревни, составляет 7 656 человек.
Между тем, администрация Уфимского района на странице у Хабирова в соцсетях сообщила, что сменить название деревни с Шамонино на Рахимово предложила «часть инициативных жителей» деревни, «так как данный населённый пункт был активно застроен благодаря программе, инициированной Муртазой Губайдулловичем Рахимовым».
Оперативно получить комментарий у администрации Уфимского района не удалось. Mkset направил официальный запрос.