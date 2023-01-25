Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Начало третьей четверти в школах — время лыжной подготовки. Сразу после новогодних каникул у родителей требуют принести в школу лыжи. Если школьник явился без них — он якобы получает «два», либо ему проставят пропуск занятия в журнале.
К тому, что в школу нужно приходить со своими спортивными снарядами, большинство родителей давно привыкли. Однако некоторые все же пытаются возмущаться.
«В восьмом классе одна мама, уже пенсионерка, возмущалась, что школа не предоставляет лыжи. Ее дочь собиралась уходить после девятого класса, покупать лыжи, которые больше не будут нужны, для мамы было дорого. Она просила разрешить ребенку приносить на физкультуру коньки — якобы раньше так позволяли. Но в основном никто не выступает — все молча покупают и приносят», — рассказала Mkset одна из жительниц Уфы.
После пары лет обучения в школе, как правило, практически у всех детей есть и лыжи, и палки, и ботинки. Их, правда, нужно менять — ноги-то у детей растут. Для тех, кто вынужден экономить каждую копейку, это серьезная проблема. В этом году желающих приобрести лыжи и ботинки б/у как никогда много - в соцсетях и школьных чатах наблюдается ажиотаж на лыжи.
В школе № 18 дети, по словам родителей, вынуждены таскать с собой лыжи на каждый урок физкультуры, а потом — обратно. Хранить их, со слов родителей детей, негде.
«Носим туда-сюда. А что делать? Провожаю, встречаю», — рассказывает мама пятиклассницы.
К счастью, эта мама работает дистанционно и может себе позволить ходить за дочерью. Если никого из взрослых дома нет, детям приходится справляться самостоятельно. Лыжи — это дополнительный груз к уже и так не легкому рюкзаку.
В лицее № 160 половина класса получила «двойки» за не принесенные лыжи. Скриншот листка с оценками имеется в распоряжении редакции Mkset - его показала одна из родительниц. Классный руководитель объяснила в чате с родителями, что плохие оценки учитель проставил за неготовность к уроку. Некоторые из родителей посчитали, что это несправедливо. Однако разбираться с этим, со слов взрослых, дальше никто не стал.
«В нашей школе у классного руководителя своего кабинета нет. Лыжи велели оставить в другом классе, в котором наш учитель даже не бывает. Велели подписать лыжи и сфотографировать их. Ну, подписали, а дальше что? Разве это мешает кому-то их вынести, а потом скажут, что забрали мы. Никакой ответственности школа за них не несет», — рассказала еще одна мама.
Родительница подчеркивает, что не против приносить лыжи, палки и ботинки, чтобы школа могла выполнять обязательную образовательную программу. Но в этом случае учебное заведение должно хотя бы обеспечить условия для их хранения и нести хоть какую-то материальную ответственность за такой инвентарь.
Школы Уфы находятся в ведении мэрии. Mkset запросил информацию в администрации города о количестве учебных заведений, располагающих собственными лыжными базами, а также поинтересовался, как выходят из положения школы, где собственных лыж нет. Мы спрашивали, намерены ли в Уфе обеспечить учеников инвентарем, выделяются ли на это средства и, если да, то сколько денег было выделено на эти цели в прошлом году?
В мэрии нам ответили только на один вопрос, сообщив, что всего в городе 126 школ и в 69 из них есть свои лыжные базы. Какие именно учебные заведения не требуют от родителей закупать лыжи под угрозой «неудов» у детей, в городской администрации не уточнили.
Лыжные базы при этом — условно бесплатные. Так, например, со слов одной из родительниц, в школе № 103 инвентарь предоставляют, но за это якобы необходимо сдать разовый взнос. В гимназии № 1 аналогичная ситуация, рассказали родители. Но сумму взноса они считают символической — зато «10 лет свободы».
В одном из популярных спортивных гипермаркетов новые лыжи в магазине стоят от 1900 рублей, комплект с палками и креплениями обойдется взрослым в 2639 рублей. Самые большие ботинки встанут в 1600 рублей. Но по-настоящему удобные и легкие лыжи и ботинки стоят на порядок дороже. За такой комплект придется заплатить уже около 13 тысяч.
На вторичном рынке самые дешевые деревянные беговые лыжи (советских времен) для детей стоят от 100 рублей, более современные пластиковые можно купить от 300 рублей и выше. «Б/ушные» лыжные ботинки обойдутся как минимум в 200 рублей. Еще за 100 можно купить лыжные палки.
Прокат лыж в среднем обойдется в 200-250 рублей в сутки. Этот вариант может подойти только тем, кто живет рядом с пунктами проката. И его никак нельзя назвать бюджетным — несколько дней таких услуг «влетят» в сумму, сопоставимую со стоимостью нового комплекта.
В школах пропагандируют здоровый образ жизни, но на деле можно прийти к выводу, что пока не могут обеспечить учеников даже лыжами. Хотя в законе «Об образовании» говорится, что государственные и муниципальные школы обязаны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь. Получается, «двойку» за отсутствие лыж школа должна поставить не ученикам, а себе? Ведь, выходит, что это учебное заведение где-то не создало условий для занятий физкультурой.
«Лыжи относятся к учебным пособиям, с помощью которых проводится урок. Также, как микроскоп для биологии, колбочки для химии, компьютеры для информатики. Поэтому требовать покупать лыжи на несколько уроков — а их получается несколько в учебном году — незаконно. Школа обязана обеспечивать учеников лыжами», — уверена юрист Татьяна Ваулина.
За год, действительно, проходит лишь несколько уроков на лыжах: из-за погоды их часто приходится отменять, возвращая детей в спортзалы. В СанПине строго прописана не только температура воздуха, при которой можно проводить физкультуру на открытом воздухе в зимнее время, но и скорость ветра. Причем показатели установлены в зависимости от возраста детей — чем они младше, тем выше должна быть температура на улице.
В стерлитамакской школе, где учится ребенок юриста, вопрос с лыжами, по ее словам, решили еще в прошлом году. В администрации учреждения, правда, попросили по возможности приносить «свои» ботинки, потому что школьные после использования детьми промокают и не успевают высохнуть.
Тем семьям, у которых нет возможности приобретать лыжи, юрист рекомендует направить два заявления: в саму школу — с требованием объяснить, почему она не предоставляет спортинвентарь, и в муниципалитет, который как учредитель образовательных организаций обязан выделять финансирование на эти цели.