Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж

После пары лет обучения в школе, как правило, практически у всех детей есть и лыжи, и палки, и ботинки. Их, правда, нужно менять — ноги-то у детей растут. Для тех, кто вынужден экономить каждую копейку, это серьезная проблема. В этом году желающих приобрести лыжи и ботинки б/у как никогда много - в соцсетях и школьных чатах наблюдается ажиотаж на лыжи.