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Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Песков: мнение, что конфликт на Украине гарантирует безопасность Европы — абсурдно

Сегодня, 18:48
По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера РФ, заявления западных информационных источников о том, что в государствах Евросоюза можно обеспечить безопасность, поставляя вооружение и продолжая конфликт на территории Украины — абсурдны.

Мнение Пескова озвучило РИА Новости. 

Дипломат отметил, что некоторые политические и военные деятели западных стран распространяют мнение о том, что эскалация боевых действий на Украине может дать гарантию безопасности ЕС, пишет Russian.rt.com.

На брифинге с представителями СМИ Песков подчеркнул, что такая точка зрения является тупиковой, в том числе, в военно-политическом плане. 

Кроме того, дипломат пояснил, что угрозы украинской стороны ударить по российским городам говорят о необходимости оградить страну от опасности.

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