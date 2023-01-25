Песков: мнение, что конфликт на Украине гарантирует безопасность Европы — абсурдно

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Мнение Пескова озвучило РИА Новости.
Дипломат отметил, что некоторые политические и военные деятели западных стран распространяют мнение о том, что эскалация боевых действий на Украине может дать гарантию безопасности ЕС, пишет Russian.rt.com.
На брифинге с представителями СМИ Песков подчеркнул, что такая точка зрения является тупиковой, в том числе, в военно-политическом плане.
Кроме того, дипломат пояснил, что угрозы украинской стороны ударить по российским городам говорят о необходимости оградить страну от опасности.