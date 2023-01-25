Песков: мнение, что конфликт на Украине гарантирует безопасность Европы — абсурдно

По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера РФ, заявления западных информационных источников о том, что в государствах Евросоюза можно обеспечить безопасность, поставляя вооружение и продолжая конфликт на территории Украины — абсурдны.