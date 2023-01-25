Нагаево, отключением света в котором занялась прокуратура Уфы, подключат к новой сети

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
У жителей поселка Нагаево в Октябрьском районе Уфы появилась вполне осязаемая надежда на то, что эпопея с периодическими, если не постоянными отключениями электроэнергии, наконец подойдет к концу.
В группе районной администрации в социальных сетях появилось обнадеживающее объявление о том, что завтра, 26 января из-за подключения новой трансформаторной подстанции с 13.30 до 14.30 часов ожидается плановое отключение электричества. Временные неудобства коснутся жителей мкр Лесной, Елки1-2, Нагаево-3, Дорохова, ст. Ларина. Переподключать к «свету» нагаевцев будут специалисты ООО «Электрические сети» город Бирск.
Напомним, с осени и до аномальных январских морозов жители Нагаево буквально заваливали соцсети властей сообщениями о том, что они остались без электроэнергии, когда же пришли рекордные морозы, жителей власти просили снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей. Однако следующий поворот в истории судя по всему стал переломным, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатность». Теперь жителям поселка предстоит еще немного потерпеть до подключения их домов к новой подстанции.