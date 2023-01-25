Нагаево, отключением света в котором занялась прокуратура Уфы, подключат к новой сети

Напомним, с осени и до аномальных январских морозов жители Нагаево буквально заваливали соцсети властей сообщениями о том, что они остались без электроэнергии, когда же пришли рекордные морозы, жителей власти просили снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей. Однако следующий поворот в истории судя по всему стал переломным, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатность». Теперь жителям поселка предстоит еще немного потерпеть до подключения их домов к новой подстанции.