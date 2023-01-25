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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Нагаево, отключением света в котором занялась прокуратура Уфы, подключат к новой сети

25 января 2023, 14:42
Фото: 1MI
Однако из-за переподключения нагаевцы завтра, 26 января около часа проведут без электричества.

У жителей поселка Нагаево в Октябрьском районе Уфы появилась вполне осязаемая надежда на то, что эпопея с периодическими, если не постоянными отключениями электроэнергии, наконец подойдет к концу.

В группе районной администрации в социальных сетях появилось обнадеживающее объявление о том, что завтра, 26 января из-за подключения новой трансформаторной подстанции с 13.30 до 14.30 часов ожидается плановое отключение электричества. Временные неудобства коснутся жителей мкр Лесной, Елки1-2, Нагаево-3, Дорохова, ст. Ларина. Переподключать к «свету» нагаевцев будут специалисты  ООО «Электрические сети» город Бирск.

Напомним, с осени и до аномальных январских морозов жители Нагаево буквально заваливали соцсети властей сообщениями о том, что они остались без электроэнергии, когда же пришли рекордные морозы, жителей власти просили снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей. Однако следующий поворот в истории судя по всему стал переломным, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатность». Теперь жителям поселка предстоит еще немного потерпеть до подключения их домов к новой подстанции.

Из-за проблем с электричеством в селе Нагаево в Уфе возбуждено уголовное дело
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#Ирина Деревянчук#Город
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