Минпросвещения: в программу уроков литературы добавят советские произведения

Стало известно, что в базовые общеобразовательные государственные программы уже добавили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, а также некоторые произведения, посвященные Великой Отечественной войне, среди которых «Сын артиллериста» Константина Симонова и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Теперь в программу также входит «Тихий Дон» Михаила Шолохова, пишет Russian.rt.com.