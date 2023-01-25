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Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Минпросвещения: в программу уроков литературы добавят советские произведения

Сегодня, 18:47
В планах у Минпросвещения — включение в программу по литературе нескольких произведений советских классиков. Такие данные озвучила пресс-служба ведомства.

Об этом сообщило РИА Новости.

Стало известно, что в базовые общеобразовательные государственные программы уже добавили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, а также некоторые произведения, посвященные Великой Отечественной войне, среди которых «Сын артиллериста» Константина Симонова и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Теперь в программу также входит «Тихий Дон» Михаила Шолохова, пишет Russian.rt.com.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, убежден, что перечисленные произведения способны к формированию общественно-исторического сознания нескольких поколений.

Министр отметил, что в программу обучения планируется и добавление рассказа Алексея Толстого «Русский характер», а также легендарного романа «Как закалялась сталь» Николая Островского и повести Сергея Смирнова «Брестская крепость».

Также сообщалось, что российское Минобрнауки с начала следующего учебного года запустит обновленный курс истории Отечества в высших учебных заведениях для учащихся неисторических специальностей.

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