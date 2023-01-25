Минимальная стоимость аренды жилья в Москве – 25 000 рублей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Больше всего объектов (37,4%) сдаются с ценником в пределах 26 000 – 45 000 рублей. 28,7% сдаются в диапазоне 46 000 – 65 000. 29,6% объектов стоят в месяц более 66 000 рублей, пишет газета “Известия”.
31,3% от общего предложения найма жилья в Москве составляют однокомнатные квартиры. 39,5% приходится на двушки и 19,8% – это трёхкомнатные. Многокомнатные квартиры – 5,3%.
По мнению аналитиков, часть покупателей, приехавших в столицу на ПМЖ, сейчас будет арендовать жильё, а не покупать, ожидая более выгодных предложений.