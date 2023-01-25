Концерты Меладзе в Барвихе и Красноярске были отменены

Игорь Краснов, генпрокурор РФ, отвечая на вопрос Андрея Лугового, депутата ГД РФ, отметил, что необходимо адекватно отреагировать на последний поступок Меладзе и подобные ему действия граждан. Глава прокуратуры убежден, что от реакции на подобные действия россиян зависит общий курс государства, который направлен на укрепление гражданской идентичности.