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Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Концерты Меладзе в Барвихе и Красноярске были отменены

Сегодня, 18:50
Фанатов Валерия Меладзе огорчили новостью об отмене концертов певца 8 марта и 2 мая в Барвихе и Красноярске.

Об этом рассказали в РИА Новости. Сообщается, что в зале «Барвиха Luxury Village» вместо Меладзе будет петь Владимир Пресняков.

Те, кто уже приобрел билет, могут при желании его вернуть, в ином случае билеты остаются действительными, пишет Russian.rt.com.

Представители организации «Красбилет», которая распространяла билеты на концерт певца в Красноярске, сообщили, что выступление Меладзе 2 мая тоже отменено.

Игорь Краснов, генпрокурор РФ, отвечая на вопрос Андрея Лугового, депутата ГД РФ, отметил, что необходимо адекватно отреагировать на последний поступок Меладзе и подобные ему действия граждан. Глава прокуратуры убежден, что от реакции на подобные действия россиян зависит общий курс государства, который направлен на укрепление гражданской идентичности.

Известно, что Меладзе, выступая в Дубае на частном мероприятии, ответил на украинский националистический лозунг.

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