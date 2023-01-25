Когда в Уфе начнется демонтаж ледовых городков

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Уфе ледовые городки и елки могут быть демонтированы уже в начале февраля. Об этом Mkset со ссылкой на коммунальщиков сообщили в мэрии Уфы.
Подчеркивается, что сроки могут быть сдвинуты, в случае резкого потепления. Однако на данный момент в администрации заверили, что погода позволяет городки не убирать.
Согласно прогнозу погоды Gismeteo, в Уфе до конца января температура воздуха не поднимется выше -5 градусов, а вот в первый день февраля ожидается потепление до -3 градусов.
Напомним, что накануне в Салавате вандалы «безжалостно разрушили» несколько ледовых фигур, а также сломали элементы подсветки в центре города. Между тем, сам ледовый городок, горки и каток продолжают свою работу.