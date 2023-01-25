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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Когда в Уфе начнется демонтаж ледовых городков

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

В Уфе ледовые городки могут быть демонтированы уже в начале февраля

Ранее одном из городов Башкирии вандалы решили самостоятельно разобраться с ледовым городком и «безжалостно разрушили» часть скульптур.

В Уфе ледовые городки и елки могут быть демонтированы уже в начале февраля. Об этом Mkset со ссылкой на коммунальщиков сообщили в мэрии Уфы.

Подчеркивается, что сроки могут быть сдвинуты, в случае резкого потепления. Однако на данный момент в администрации заверили, что погода позволяет городки не убирать.

Согласно прогнозу погоды Gismeteo, в Уфе до конца января температура воздуха не поднимется выше -5 градусов, а вот в первый день февраля ожидается потепление до -3 градусов.

Напомним, что накануне в Салавате вандалы «безжалостно разрушили» несколько ледовых фигур, а также сломали элементы подсветки в центре города. Между тем, сам ледовый городок, горки и каток продолжают свою работу.

 
 
В одном из городов Башкирии вандалы «безжалостно» разрушили ледовый городок
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