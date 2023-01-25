Из Уфы исчезнет квартал, а из Башкирии маленькие автобусы, но в Нагаево появится свет

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Начнем с хороших новостей. После 9-дневных каникул в январе февраль тоже побалует жителей Башкирии, впрочем как и всей России, продолжительными выходными. Разумеется не такими продолжительными как каникулы в честь Нового года, но все же существенными. Если вы работаете по производственному календарю, то можете начинать строить планы на период с 23 по 26 февраля.
После наступления Нового года наступает и пора, когда уроки физкультуры проходят на лыжи. Разумеется существует куча нюансов, от состояния здоровья ученика до подобающей погоды, частенько занятия по лыжной подготовке удается провести несколько раз за сезон, но некоторые дети уже успели схлопотать по «паре» от физрука за то что у них нет лыж, которые по закону должны быть у школе. Разбирались в «скользской» теме.
Еще одна хорошая новость. Жители Нагаево в Уфе, которые жили как на иголках с осени, не зная будет ли в их домах электроэнергия, получили надежду на то, что эти переживания в прошлом. Завтра в поселке будет проходить переподключение жителей к новой подстанции, правда без электричества придется провести еще часок, но это уже кажется сущим пустяком.
Транспортная реформа, как бы кто к ней не относился, продолжается и вписывается в новый поворот. Власти призадумались над тем, чтобы отказаться от автобусов малого класса в пользу транспорта с большой вместимостью. При этом отмечается, что автобусы малого класса продолжат ездить по узким улицам города, автобусы большого класса, в свою очередь, будут ездить только по магистральным улицам.
Неизвестно что произойдет быстрее, но факт остается фактом, в уфимской Черниковке под снос пойдет аварийный квартал площадью 7 гектаров, на месте ветхого жилья первым делом построят две высотки, 16 и 20 этажей, обещают, что жить там будут те самые жители аварийных домов, которых расселили.