Из Уфы исчезнет квартал, а из Башкирии маленькие автобусы, но в Нагаево появится свет

После наступления Нового года наступает и пора, когда уроки физкультуры проходят на лыжи. Разумеется существует куча нюансов, от состояния здоровья ученика до подобающей погоды, частенько занятия по лыжной подготовке удается провести несколько раз за сезон, но некоторые дети уже успели схлопотать по «паре» от физрука за то что у них нет лыж, которые по закону должны быть у школе. Разбирались в «скользской» теме.