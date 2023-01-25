Деловой и эстетичный облик Уфе решили придать новыми остановками и ремонтом старых

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В пресс-службе городской мэрии рассказали о планах по преображению Уфы к 450-летнему юбилею, в рамках подготовки в скором времени на 6 остановках в трех районах, а именно в Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. Выглядеть они будут так, как сегодня выглядит остановка улица Новомостовая по направлению в центр и на остановке Революционная в сторону проспекта Октября. замену еще 6 остановок предусматривает спецпрограмма.
Остальные остановки пока что менять не планируют, но обещают ремонтно-восстановительные работы существующим остановкам, а также благоустройство их территории. Все манипуляции с остановками общественного транспорта в Уфе для «придания столице республики эстетического и делового облика».
Тем временем на облик города, а именно на кучи снега сваленные как во дворах, так и на весьма оживленных улицах, жители продолжают жаловаться, в том числе и на странице у главы. разговоры же о «умных остановках» в материале пресс-службы администрации Уфы не велись. А они тем временем в январские аномальные морозы оказались не такими уж и сообразительными и превратились в обледенелые коробки.