Деловой и эстетичный облик Уфе решили придать новыми остановками и ремонтом старых

Тем временем на облик города, а именно на кучи снега сваленные как во дворах, так и на весьма оживленных улицах, жители продолжают жаловаться, в том числе и на странице у главы. разговоры же о «умных остановках» в материале пресс-службы администрации Уфы не велись. А они тем временем в январские аномальные морозы оказались не такими уж и сообразительными и превратились в обледенелые коробки.