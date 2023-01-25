Что нам стоит дом построить: в России подвели итоги строительной отрасли в 2022 году

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Что касается ближайших планов, то правительство поможет регионам в обновлении коммунальной инфраструктуры. В 2023 году будет направлено 30 млрд руб., в следующем — еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов.
Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Рузилевич Гарипов считает, что несмотря на экономические вызовы, действия властей и строительного сообщества позволили за минувший год усовершенствовать базу строительной отрасли:
— Благодаря удачным решениям в поддержку отечественных производителей, развитию импортозамещения, появлению новых логистических цепочек градостроительный потенциал удалось увеличить по сравнению с предыдущим годом на 52 млн квадратных метров, с превышением плановых показателей, — подчеркивает эксперт.
Также он добавляет, что сроки строительства сокращаются за счет уменьшения избыточных административных процедур, а сокращение административных барьеров в сочетании с импортозамещением позволяет принципиально снизить издержки отрасли. В целом это повышает устойчивость строительной отрасли на системном уровне.