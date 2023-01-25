Что нам стоит дом построить: в России подвели итоги строительной отрасли в 2022 году

Что касается ближайших планов, то правительство поможет регионам в обновлении коммунальной инфраструктуры. В 2023 году будет направлено 30 млрд руб., в следующем — еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов.