mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Аномальное потепление ждет жителей Башкирии на этой неделе

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

В Башкирию в ближайшие дни придет аномальное потепление

О погодных условиях на ближайшие дни рассказали синоптики Башгидрометцентра

Потепление ожидает жителей Башкирии в середине текущей недели. По информации синоптиков Башгидрометцентра, отклонение от температурной нормы в этот период может составить до четырёх градусов Цельсия.

Так, сегодня, 25 января, температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов, по юго-востоку до -1. Синоптики добавляют, что при прояснении температура воздуха может колебаться в пределах -18, -23 градусов.

Ночью 26 января температура воздуха составит в среднем -11, -16 градусов, при прояснениях возможно снижение до -21 градуса, днем -4, -9.

В пятницу, 27 января, в ночное время температура воздуха составит -9, -13 градусов, при прояснениях до — 21. Днем столбики термометров покажут в среднем -3, -8 градусов.

Отмечается, что на протяжении всего указанного периода на территории республики ожидаются небольшой снег и гололедица. Ветер будет умеренным, однако местами порывы могут доходить до сильных.

Напомним, несколькими неделями ранее в Башкирию пришли сильные морозы. Так, в ночь на девятое января в Уфе был перекрыт абсолютный температурный минимум — столбики термометров опустились до -39,1 градуса.

#Азамат Нухов#Погода
Подпишитесь
Раскол деревни: жители Шамонино протестуют против переименования в Рахимово
Сегодня, 05:30
Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!»
Вчера, 03:24
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Вчера, 06:20
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Вчера, 10:13
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
23 января 12:25