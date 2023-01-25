Аномальное потепление ждет жителей Башкирии на этой неделе

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Published Сегодня, 05:17
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Потепление ожидает жителей Башкирии в середине текущей недели. По информации синоптиков Башгидрометцентра, отклонение от температурной нормы в этот период может составить до четырёх градусов Цельсия.
Так, сегодня, 25 января, температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов, по юго-востоку до -1. Синоптики добавляют, что при прояснении температура воздуха может колебаться в пределах -18, -23 градусов.
Ночью 26 января температура воздуха составит в среднем -11, -16 градусов, при прояснениях возможно снижение до -21 градуса, днем -4, -9.
В пятницу, 27 января, в ночное время температура воздуха составит -9, -13 градусов, при прояснениях до — 21. Днем столбики термометров покажут в среднем -3, -8 градусов.
Отмечается, что на протяжении всего указанного периода на территории республики ожидаются небольшой снег и гололедица. Ветер будет умеренным, однако местами порывы могут доходить до сильных.
Напомним, несколькими неделями ранее в Башкирию пришли сильные морозы. Так, в ночь на девятое января в Уфе был перекрыт абсолютный температурный минимум — столбики термометров опустились до -39,1 градуса.