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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!»

Сегодня, 03:24
Фото: vk.com/Фанис Гильванов
Mkset провел опрос среди своей аудитории в соцсетях и большая часть опрошенных считает, что так выражаться мэр не может.

Пост мэра башкирского города Агидель Фаниса Гильванова с директивой «заткнуться» спровоцировал целую эпопею. Напомним, 19 января градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети пост с призывом к гражданам к сбору консервных банок для того чтобы делать из них окопные свечи и отправлять военнослужащим в зону СВО. Комментарии под постом были разные, нашлись и те, кто высказался о данной инициативе критично, однако мэр в ответ за словом в карман не полез.

— «Вас таких мало!!! Но от вас всего недоброго очень много. Не побоюсь быть жестким, хотя возможно моя должность призывает меня быть сдержанным: «За-мол-чите!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом… Фу… А ответить вам придется!» — ответил мэр пользователям, которые решились на недовольство.

Mkset уже собирал мнения в соцсетях о высказывании чиновника, с тем как оценили пассаж градоначальника читатели могут ознакомиться здесь. Сам же Фанис Гильванов не остался в стороне от «заваренной каши» и в продолжение заявил корреспонденту Mkset, что извиняться не будет, а злопыхателям следовало бы давать оценки его работе, а не придираться к «человеческим» словам через призму чиновника.

Каждый имеет право на свое мнение и редакция Mkset предоставила такую возможность своей аудитории, разместив в социальных сетях опрос на данную тему. Вопрос к читателям звучал следующим образом — «Как считаете вы: может ли чиновник использовать „крепкое словцо“ в своей речи? Например, как мэр Агидели советовать „заткнуться“ людям с другим мнением?»

  • Конечно может! Чиновники тоже люди — 97 голосов
  • Может, но только без мата — 137 голосов
  • Так нельзя. Плохой пример детям — 49 голосов
  • Не может! А мэр должен извиниться — 348 голосов
  • Мне все равно — 67 голосов

Опрос проводился с нескольких соцсетях и итоговые данные дают «общую температуру». Данные приведены на 22 часа 23 января. В данный момент они могут несколько отличаться.

Так или иначе, большинство опрошенных считают, что чиновник не может так выражаться, а мэр должен извиниться.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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