Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!»

— «Вас таких мало!!! Но от вас всего недоброго очень много. Не побоюсь быть жестким, хотя возможно моя должность призывает меня быть сдержанным: «За-мол-чите!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом… Фу… А ответить вам придется!» — ответил мэр пользователям, которые решились на недовольство.