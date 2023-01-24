Закон о запрете чайлдфри, стоимость проезда и поиск очевидцев трагедии на мосту в Уфе

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
В Уфе ищут очевидцев падения мужчины с Шумавецкого моста 23 января. В Уфе ищут свидетелей падения местного жителя с Шумавецкого моста, также известного среди горожан как Черниковский путепровод. Сообщается, что в настоящий момент сотрудники ведомства работают на установлением обстоятельств случившегося.
Напомним, в минувший понедельник, 23 января, мужчина шел в сторону микрорайона Сипайлово по Шумавцовскому путепроводу, но поскользнулся и выпал за перила, оказавшись на железнодорожных путях. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм. Сын погибшего мужчины в беседе с корреспондентом Mkset предположил, что тот мог поскользнуться на снежной наледи, образовавшейся на мосту из-за некачественной уборки. По словам очевидцев, наледь на путепроводе составляла порядка 60 сантиметров.
Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!». Mkset провел опрос среди своей аудитории в соцсетях и большая часть опрошенных считает, что так выражаться мэр не может.
Стали известны тарифы на проезд в общественном транспорте Башкирии в 2023 году. Как Mkset сообщили в Госкомитете по тарифам, пересмотр предельной максимальной цены для регулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте в текущем году пересматриваться не будет. Так, тарифы остаются на уровне, установленном в марте 2022 года.
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова. Нашумевший законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, а точнее «О защите детей от деструктивных идей чайлдфри» за авторством парламентариев из Башкирии в Государственной Думе Российской Федерации не получил безусловного одобрения, и едва не был отклонен. Депутатам Госдумы понадобилась конкретизация ряда понятий из законопроекта, а именно уточнить что значит «идеология бездетности» и «добровольный отказ от рождения детей».
Водитель маршрутки Языково-Уфа, где в ДТП погибли 6 человек, получил 4,5 года тюрьмы. Мужчина признал свою вину в содеянном, однако приговор еще не вступил в законную силу.