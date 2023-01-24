Закон о запрете чайлдфри, стоимость проезда и поиск очевидцев трагедии на мосту в Уфе

Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова. Нашумевший законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, а точнее «О защите детей от деструктивных идей чайлдфри» за авторством парламентариев из Башкирии в Государственной Думе Российской Федерации не получил безусловного одобрения, и едва не был отклонен. Депутатам Госдумы понадобилась конкретизация ряда понятий из законопроекта, а именно уточнить что значит «идеология бездетности» и «добровольный отказ от рождения детей».