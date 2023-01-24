Водитель маршрутки Языково-Уфа, где в ДТП погибли 6 человек, получил 4,5 года тюрьмы

Благоварский межрайонный признал водителя виновным в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Суд установил, что столкновение произошло из-за превышением водителем скорости, очевидцы же сразу после трагедии сообщали о том, что водитель в дороге смотрел в телефон, однако об этом официальные источники не сообщают.