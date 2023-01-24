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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Водитель маршрутки Языково-Уфа, где в ДТП погибли 6 человек, получил 4,5 года тюрьмы

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Мужчина признал свою вину в содеянном, однако приговор еще не вступил в законную силу.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о приговоре вынесенном водителю маршрутки Уфа-Языково, которая летом минувшего года попала в страшное ДТП, а именно врезалась в попутный КамАЗ. К сожалению в страшном ДТП погибли 6 пассажиров, 18 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, сам водитель в происшествии серьезно не пострадал.

Благоварский межрайонный признал водителя виновным в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Суд установил, что столкновение произошло из-за превышением водителем скорости, очевидцы же сразу после трагедии сообщали о том, что водитель в дороге смотрел в телефон, однако об этом официальные источники не сообщают.

Мужчину приговорили к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев, которые он проведет в колонии-поселении, также суд лишил его права заниматься перевозками на срок 3 года. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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