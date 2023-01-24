Вице-спикер Курултая Башкирии объяснил, кто может вернуть участников СВО с передовой

Между тем, как заявил Ахмадинуров, в феврале он сам намерен отправиться в зону СВО. По данным вице-спикера Курултая, в зоне СВО «около 500 человек просят провести нотариальные действия по переоформлению той или иной собственности», но сделать это на присоединенных территориях пока возможным не представляется, так как нотариусы работу там не ведут.