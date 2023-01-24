Вице-спикер Курултая Башкирии объяснил, кто может вернуть участников СВО с передовой

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Вице-спикер Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров в радиоэфире издания «Аспекты республики» прокомментировал обращение якобы мобилизованных из Башкирии, которые попросили власти пересмотреть их боевые задачи.
Комментируя данную тему, Рустем Ахмадинуров пояснил, что республика не решает вопрос перевода военнослужащих с той или иной линии, так как данный вопрос относится исключительно к компетенции Министерства Обороны РФ.
— Это компетенция минобороны, — сказал Ахмадинуров.
Также вице-спикер Курултая прокомментировал жалобы военнослужащих на обмундирование и размещение военнослужащих.
— Мы выходили напрямую на прокуратуру, если есть нарушения, надо обращаться в военную прокуратуру. В парламенте создана группа по работе с мобилизованными и помощи их семьям, поступило уже 128 обращений. В октябре ситуация с обеспечением была хуже, чем сейчас, но то, что есть проблемы, я тоже знаю, — сообщил Рустем Ахмадинуров в радиоэфире.
Между тем, как заявил Ахмадинуров, в феврале он сам намерен отправиться в зону СВО. По данным вице-спикера Курултая, в зоне СВО «около 500 человек просят провести нотариальные действия по переоформлению той или иной собственности», но сделать это на присоединенных территориях пока возможным не представляется, так как нотариусы работу там не ведут.
— Мы хотели привезти нотариуса, чтобы он оформил эти сделки на месте. Но приняли решение, что нотариуса повезут в составе конвоя МЧС, проведут первичные сделки, а в случае необходимости, недельной командировки, так как там много желающих, выеду и я, — заявил Рустем Ахмадинуров.