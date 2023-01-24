Валютные риски ЕАЭС можно снизить путём создания собственной платёжной системы

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Президент РФ поручил профильным структурам рассмотреть целесообразность создания собственного Евразийского рейтингового агентства. Его задачами глава государства видит оценку и обслуживание экономической деятельности внутри ЕАЭС. Помимо этого Путин призвал развивать научно-технический потенциал союза, чтобы нивелировать зависимость от западных технологий, пишет газета “Известия”.
По мнению экспертов, озвученные российским лидером инициативы нужны для превращения ЕАЭС в один из центров многополярного мира. В то же время, они отмечают политизированность темы отказа от доллара и евро. Если взять российскую платёжную систему “Мир”, то она сейчас работает не очень хорошо даже в странах, которые можно назвать дружественными. Аналог такой системы для международных расчётов потребует многочисленных согласований. И чем больше стран будут пользоваться системой, тем больше потребуется согласований.
В то же время, большинство стран сейчас не испытывают проблем с расчётами в евро и долларах США. Однако, скорее всего, постепенно доля этих валют в международных расчётах будет снижаться.
Что касается создания межгосударственных платёжных систем, то этот процесс длится даже не годами, а десятилетиями. На этом пути приходится решать массу проблем, например, новая валюта должна быть стопроцентно ликвидна и принимать её должен не только любой банк в мире, но и обменные пункты. Помимо этого эта валюта должна свободно обмениваться на товары, причём не только на международных биржах.
Для Российской Федерации, попавшей под вал санкций, создание единой валюты или единых национальных платежных систем, внутри которых трансакции будут безопасны действительно важный вопрос. При этом эксперты оценивают шансы на то, что вопрос будет решён, как реальные. Конечно, это потребует колоссальных ресурсов, но экономически оправдан и может сработать. Переход на использование единой валюты при этом не должен быть болезненным – на данный момент свыше 70% трансакций проходит с участием национальных валют стран ЕАЭС.
В то же время, с точки зрения эксперта, реальные объемы и востребованность единой валюты и платежной системы неясна в условиях новых реалий. Также трудно чётко обозначить сроки завершения этого процесса. Говорить о 2024 году слишком оптимистично. Как минимум, потому что пока не получено даже формального согласия с тезисами президента РФ от входящих в ЕАЭС государств.
Ещё один аспект – выгодность с точки зрения эмиссионных прав. Российская экономика самая большая в ЕАЭС, поэтому могут возникнуть проблемы, аналогичные тем, с которыми столкнулся Евросоюз после роста долга Испании, Италии, Греции.
Сегодня системы электронной торговли позволяют оперативно осуществлять расчеты в национальных валютах, покупая и продавая валюту на бирже в режиме реального времени.— Рубль в этой системе, конечно, будет пользоваться повышенной ликвидностью, что не очень выгодно для наших экспортеров, которым нужен низкий курс. Но это всё-таки лучше для экономик стран союза, чем отчисление процентов с каждой сделки американским банкам и риск того, что долларовые активы могут быть в любой момент изъяты. Кроме того, повысится и ликвидность валют остальных стран союза, которая сейчас минимальна.