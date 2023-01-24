Валютные риски ЕАЭС можно снизить путём создания собственной платёжной системы

По мнению экспертов, озвученные российским лидером инициативы нужны для превращения ЕАЭС в один из центров многополярного мира. В то же время, они отмечают политизированность темы отказа от доллара и евро. Если взять российскую платёжную систему “Мир”, то она сейчас работает не очень хорошо даже в странах, которые можно назвать дружественными. Аналог такой системы для международных расчётов потребует многочисленных согласований. И чем больше стран будут пользоваться системой, тем больше потребуется согласований.