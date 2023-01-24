В Уфе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в 2,5 раза

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Специалисты Башгидрометцентра выявили в воздухе столицы республике существенное превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) фенола в воздухе. Превышение в 2,5 раза было выявлено в пункте наблюдения в Черниковке, по улице Мира, 11. Замеры осуществлялись в обеденное время в субботу, 21 января.
Напомним, фенол для Уфы не просто токсичное вещество, а своего рода травма города. ведь 33 года назад в городе произошла так называемая «фенольная катастрофа». Тогда утечка фенола привела к массовому отравлению горожан.