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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Уфе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в 2,5 раза

Сегодня, 04:16
Фото: 1MI
Существенное превышение содержания в воздухе опасного вещества выявили в Черниковке в минувшую субботу.

Специалисты Башгидрометцентра выявили в воздухе столицы республике существенное превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) фенола в воздухе. Превышение в 2,5 раза было выявлено в пункте наблюдения в Черниковке, по улице Мира, 11. Замеры осуществлялись в обеденное время в субботу, 21 января.

Напомним, фенол для Уфы не просто токсичное вещество, а своего рода травма города. ведь 33 года назад в городе произошла так называемая «фенольная катастрофа». Тогда утечка фенола привела к массовому отравлению горожан.

В Уфе в воздухе зафиксировано превышение концентрации фенола
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#Ирина Деревянчук#Город
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