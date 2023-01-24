В Уфе ищут очевидцев падения мужчины с Шумавецкого моста 23 января

Полиция просит очевидцев и владельцев транспортных средств, имеющих записи видеорегистраторов, проезжавших в период времени с 13.00 часов по 14.00 часов и располагающих информацией, которая может установить обстоятельства происшествия обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефонам: