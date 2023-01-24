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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Уфе ищут очевидцев падения мужчины с Шумавецкого моста 23 января

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
По одной из версий, мужчина поскользнулся на возникшей на мосту наледи

В Уфе ищут свидетелей падения местного жителя с Шумавецкого моста, также известного среди горожан как Черниковский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сообщается, что в настоящий момент сотрудники ведомства работают на установлением обстоятельств случившегося.

Полиция просит очевидцев и владельцев транспортных средств, имеющих записи видеорегистраторов, проезжавших в период времени с 13.00 часов по 14.00 часов и располагающих информацией, которая может установить обстоятельства происшествия обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефонам:

  • Дежурная часть МВД по РБ —  279-39-02; 
  • Дежурная часть Отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Уфе — +7 (34-72) 42-97-17, 242-13-72 или 02 (102 — с мобильного).

Напомним, в минувший понедельник, 23 января, мужчина шел в сторону микрорайона Сипайлово по Шумавцовскому путепроводу, но поскользнулся и выпал за перила, оказавшись на железнодорожных путях. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм.

Сын погибшего мужчины в беседе с корреспондентом Mkset предположил, что тот мог поскользнуться на снежной наледи, образовавшейся на мосту из-за некачественной уборки. По словам очевидцев, наледь на путепроводе составляла порядка 60 сантиметров.

 

#Азамат Нухов#Общество
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