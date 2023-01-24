В Уфе ищут очевидцев падения мужчины с Шумавецкого моста 23 января

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Уфе ищут свидетелей падения местного жителя с Шумавецкого моста, также известного среди горожан как Черниковский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что в настоящий момент сотрудники ведомства работают на установлением обстоятельств случившегося.
Полиция просит очевидцев и владельцев транспортных средств, имеющих записи видеорегистраторов, проезжавших в период времени с 13.00 часов по 14.00 часов и располагающих информацией, которая может установить обстоятельства происшествия обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефонам:
Напомним, в минувший понедельник, 23 января, мужчина шел в сторону микрорайона Сипайлово по Шумавцовскому путепроводу, но поскользнулся и выпал за перила, оказавшись на железнодорожных путях. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм.
Сын погибшего мужчины в беседе с корреспондентом Mkset предположил, что тот мог поскользнуться на снежной наледи, образовавшейся на мосту из-за некачественной уборки. По словам очевидцев, наледь на путепроводе составляла порядка 60 сантиметров.