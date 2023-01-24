В Уфе для нужд муниципалитета дополнительно изымут 16 строений

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Кировском районе Уфы для муниципальных нужд дополнительно изымут 16 нежилых строений по улице Пугачева. Об этом сообщает администрация города.
Сообщается, что новые объекты интегрированы в проекты по планировке и межеванию территорий для дальнейшего размещения линейного объекта местного значения на участке улицы Генерала Рыленко до Сочинской в Кировском районе города.
В частности изъятию подлежат строения под следующими кадастровыми номерами: 02:55:011024:490, 02:55:011024:488, 02:55:011024:491, 02:55:011024:493, 02:55:011024:489, 02:55:011024:494, 02:55:011024:492, 02:55:011024:512, 02:55:011024:496, 02:55:011024:364, 02:55:011024:145, 02:55:011024:495, 02:55:011024:226, 02:55:011024:213, 02:55:011024:498 и 02:55:011024:500.