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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Уфе для нужд муниципалитета дополнительно изымут 16 строений

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Изъяты будут нежилые строения на улице Пугачева

В Кировском районе Уфы для муниципальных нужд дополнительно изымут 16 нежилых строений по улице Пугачева. Об этом сообщает администрация города.

Сообщается, что  новые объекты интегрированы в проекты по планировке и межеванию территорий для дальнейшего размещения  линейного объекта местного значения на участке улицы Генерала Рыленко до Сочинской в Кировском районе города.

В частности изъятию подлежат строения под следующими кадастровыми номерами:  02:55:011024:490, 02:55:011024:488, 02:55:011024:491, 02:55:011024:493, 02:55:011024:489, 02:55:011024:494, 02:55:011024:492, 02:55:011024:512, 02:55:011024:496, 02:55:011024:364, 02:55:011024:145, 02:55:011024:495, 02:55:011024:226, 02:55:011024:213, 02:55:011024:498 и 02:55:011024:500.

 

#Азамат Нухов#Город
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