Уфимец обвинил мэрию в гибели своего отца после падения с Шумавцовского моста

Как рассказал Сергей, трагедия произошла на глазах очевидцев, якобы уверяющих, что мужчина на мосту поскользнулся из-за наледи, которую визуально оценили «примерно в 60 сантиметров». Очевидцы, со слов сына погибшего, также добавили, что незадолго до гибели поскользнувшийся мужчина сам лично рассказал о случившемся железнодорожникам, пришедшим на помощь, и медикам, уже находясь в больнице. Также, по их словам, сразу после происшествия на мост якобы приехали дорожные работники и начали работу по очистке моста от наледи.