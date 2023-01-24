Уфимец обвинил мэрию в гибели своего отца после падения с Шумавцовского моста

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Вчера, 23 января, около обеда в Уфе произошла трагедия. Со слов уфимца Сергея, его пожилой отец шел по Шумавцовскому путепроводу в Черниковке, но поскользнулся и выпал за перила, упав на пути. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая госпитализировала мужчину. Несмотря на то, что врачи отчаянно боролись за жизнь мужчины, спасти пенсионера не удалось.
Как рассказал Сергей, трагедия произошла на глазах очевидцев, якобы уверяющих, что мужчина на мосту поскользнулся из-за наледи, которую визуально оценили «примерно в 60 сантиметров». Очевидцы, со слов сына погибшего, также добавили, что незадолго до гибели поскользнувшийся мужчина сам лично рассказал о случившемся железнодорожникам, пришедшим на помощь, и медикам, уже находясь в больнице. Также, по их словам, сразу после происшествия на мост якобы приехали дорожные работники и начали работу по очистке моста от наледи.
Mkset обратился за комментарием по ситуации в мэрию Уфы, где сообщили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно, в круглосуточном режиме. Причем, в первую очередь, по данным властей, коммунальные службы уделяют внимание очистке мостов и путепроводов.
— В частности, на регулярной основе искусственные сооружения обрабатывают с применением реагентов в целях недопущения образования гололеда.
Домыслы о том, что после случившегося инцидента на мосту начали убирать снег и лед, чтобы якобы скрыть причины трагедии, не соответствуют действительности. Службы после инцидента никаких работ не производили. Тротуар был и так очищен, гололеда не было, — сообщили в пресс-службе мэрии Уфы и предоставили свежее фото путепровода.
Mkset также узнал о том, что сын погибшего намерен передать информацию о произошедшей трагедии в следственный комитет и добиться справедливости.