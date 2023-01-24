В ряде районов Башкирии по итогам 2022 года наблюдается рекордная убыль населения

Аналитики статистического ведомства Башкирии подвели итоги за 11 месяцев минувшего 2022 года и местами пришли к весьма неутешительным выводам. Так в Бураевском районе республики зафиксирована и вовсе рекордная убыль населения, которая составила 12,2 случаев на 1000 населения. Чуть лучше, но все же негативная, ситуация сложилась за 11 месяцев в Федоровском районе Башкирии, где данный показатель составил 10,7, в Шаранском районе показатель составил 9,9, в Стерлибашевском районе 9,4, в Бакалинском ровно 9.