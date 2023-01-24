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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В ряде районов Башкирии по итогам 2022 года наблюдается рекордная убыль населения

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI
Антилидерами стали Бураевский, Федоровский, Шаранский, Стерлибашевский и Бакалинский районы.

Аналитики статистического ведомства Башкирии подвели итоги за 11 месяцев минувшего 2022 года и местами пришли к весьма неутешительным выводам. Так в Бураевском районе республики зафиксирована и вовсе рекордная убыль населения, которая составила 12,2 случаев на 1000 населения. Чуть лучше, но все же негативная, ситуация сложилась за 11 месяцев в Федоровском районе Башкирии, где данный показатель составил 10,7, в Шаранском районе показатель составил 9,9, в Стерлибашевском районе 9,4, в Бакалинском ровно 9.

Однако есть и районы, где наблюдается положительная динамика, так в Уфимском и Бурзянском районе зафиксировали прирост населения на 3 и 2,7 на 1000 населения соответственно. Прирост, но незначительный, был выявлен в Абзелиловском, Баймакском и Нефтекамске, 0,7, 0,5 и 0,5 соответственно.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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