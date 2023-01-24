В одном из городов Башкирии вандалы «безжалостно» разрушили ледовый городок

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Салавате «неравнодушные» граждане решили самостоятельно демонтировать часть ледовых скульптур в центре города. В администрации муниципалитета сообщают, что с легкой руки вандалов «безжалостно разрушены» были «снежинки», некоторые элементы подсветки, а также ледовая фигура рядом с городской елкой.
Так, скульптуры было решено убрать, а подсветку сохранить. Дополнительно отмечается, что сам ледовый городок, горки и каток продолжают свою работу.
В социальных сетях вандалов уже предлагают публично призвать к ответственности, а также «приобщить к работам на благо города», например, задействовать в уборке улиц или общественных учреждений.