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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В одном из городов Башкирии вандалы «безжалостно» разрушили ледовый городок

Сегодня, 14:56
Фото: Администрация города Салават // vk.com

В Салавате вандалы ускорили процесс демонтажа и разрушили ледовый городок

Об этом сообщает администрация города Салават.

В Салавате «неравнодушные» граждане решили самостоятельно демонтировать часть ледовых скульптур в центре города. В администрации муниципалитета сообщают, что с легкой руки вандалов «безжалостно разрушены» были «снежинки», некоторые элементы подсветки, а также ледовая фигура рядом с городской елкой.

Так, скульптуры было решено убрать, а подсветку сохранить. Дополнительно отмечается, что сам ледовый городок, горки и каток продолжают свою работу.

В социальных сетях вандалов уже предлагают публично призвать к ответственности, а также «приобщить к работам на благо города», например, задействовать в уборке улиц или общественных учреждений.

Фото: Администрация города Салават // vk.com
#Элина Сайфранова#Общество
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