В одном из городов Башкирии вандалы «безжалостно» разрушили ледовый городок

В Салавате «неравнодушные» граждане решили самостоятельно демонтировать часть ледовых скульптур в центре города. В администрации муниципалитета сообщают, что с легкой руки вандалов «безжалостно разрушены» были «снежинки», некоторые элементы подсветки, а также ледовая фигура рядом с городской елкой.