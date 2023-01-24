В Нижневартовске в честь Мустая Карима названа улица

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Председатель региональной общественной организации «Курултай (конгресс) башкир ХМАО» Раудат Кульманбетов подчеркнул, что неоднократно выступал с инициативой увековечить память Народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
— Нижневартовск многое связывает с Мустаем Каримом и Башкортостаном. Ведь это город, появившийся на карте страны ровно 50 лет недалеко от Самотлорского месторождения. А ровно 90 лет назад была добыта первая башкирская нефть. Трудовому подвигу башкирских нефтяников Мустай Карим посвятил многие свои творческие произведения, — высказался Кульманбетов.
Стоит отметить, что именем Мустая Карима названы улицы в Москве, Алматы, Казани, Екатеринбурге, Уфе и во многих населенных пунктах Республики Башкортостан.
— Символично, что именно на заложенных башкирскими нефтяниками трудовых традициях строилась нефтедобывающая отрасль на Самотлорском месторождении. Это связано с тем, что добывать самотлорскую нефть одними из первых в суровый северный край приехали доблестные сыны Башкортостана, которые до этого получили бесценный опыт и профессиональную закалку на башкирских промыслах, — считает Раудат Кульманбетов.
Идея назвать улицу в честь Народного поэта Башкортостана Мустая Карима была сразу поддержана башкирскими общественными организациями ХМАО.
— Работа по присвоению одной из улиц Нижневартовска имени Мустая Карима велась несколько лет, — рассказала председатель Региональной молодежной общественной организации «Башкиры Югры» Роза Сатвалова. — В прошлом году проводилось голосование, и нам очень помогла поддержка соотечественников. Сегодня как никогда важно помнить о своих корнях, о своих истоках. Важно, чтобы дети знали свою историю, свой язык и своих национальных героев».
Голосование по выбору названий проводилось среди жителей Нижневартовска в 2022 году на официальном портале «Госуслуги». Результаты рассматривались на заседании муниципального совета по топонимике. Соответствующее решение вступило в силу в январе 2023 года.