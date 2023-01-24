В МВД Башкирии прокомментировали задержание оперативников на территории университета

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент с участием группы лиц, задержанных ранее на территории Университета МВД в Уфе. Напомним, по сообщению телеграм-канала BAZA, ранее там были задержаны молодой человек, убегавший от погони, а также преследовавшие его оперативники. Среди преследовавших канал упоминает замначальника уголовного розыска, который якобы пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 19 января из кофейни в одном из торговых центров Уфы было украдено более 12 тысяч рублей. Подозрения в краже пали на неоднократно судимого ранее 22-летнего уфимца. На следующий день сотрудники полиции выехали по месту регистрации подозреваемого.
Отмечается, что на момент на прибытия сотрудников полиции подозреваемый выходил из подъезда жилого дома. Его пытались задержать. Молодой человек в попытке скрыться от преследования перепрыгнул через забор и проник на территорию в ФПП УЮИ МВД России по городу Уфе. Сотрудники ведомства последовали за ним.
На территории УЮИ МВД РФ все четверо были задержаны внутренним патрулем. Сотрудники уголовного розыска, преследовавшие злоумышленника, предъявили служебные удостоверения патрулю и сообщили, что данный гражданин подозревается в кражах и его необходимо задержать.
Позднее задержанный был доставлен для проведения следственно-оперативных мероприятий в Отделе полиции № 7 УМВД России по городу Уфе. В настоящее время в отношении него в суде Советского района города Уфы рассматривается уголовное дело о совершении краж.