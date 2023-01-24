В МВД Башкирии прокомментировали задержание оперативников на территории университета

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент с участием группы лиц, задержанных ранее на территории Университета МВД в Уфе. Напомним, по сообщению телеграм-канала BAZA, ранее там были задержаны молодой человек, убегавший от погони, а также преследовавшие его оперативники. Среди преследовавших канал упоминает замначальника уголовного розыска, который якобы пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.