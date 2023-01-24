В Иглинском районе Башкирии простились с двумя военнослужащими погибшими в ходе СВО

В Иглинском районе Башкирии вчера, 23 января, состоялись траурные церемонии, жители прощались с погибшими в ходе спецоперации военнослужащими. В селе Турбаслы прошло прощание с ефрейтором Алексеем Литвиновым, ему было 33 года, у мужчины осталась вдова, которая воспитывает их 6-летнюю дочь и родители. Известно, что мужчина был ранен в грудь и скончался от полученного ранения.