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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

В Иглинском районе Башкирии простились с двумя военнослужащими погибшими в ходе СВО

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
Прощания с погибшими прошли в селах Турбаслы и Иглино в один день, 23 января.

В Иглинском районе Башкирии вчера, 23 января, состоялись траурные церемонии, жители прощались с погибшими в ходе спецоперации военнослужащими. В селе Турбаслы прошло прощание с ефрейтором Алексеем Литвиновым, ему было 33 года, у мужчины осталась вдова, которая воспитывает их 6-летнюю дочь и родители. Известно, что мужчина был ранен в грудь и скончался от полученного ранения.

В селе Иглино состоялись похороны младшего лейтенанта Антона Пешкова. Мужчине было 43 года, а за плечами у него был большой боевой опыт, так он принимал участие в боевых действиях в ходе абхазско-грузинского конфликта. В спецоперации России на Украине Пешков принимал участие в качестве добровольца, контракт он заключил осенью минувшего года.

#Ирина Деревянчук#Общество
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