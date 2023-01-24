В Иглинском районе Башкирии простились с двумя военнослужащими погибшими в ходе СВО

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Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
В Иглинском районе Башкирии вчера, 23 января, состоялись траурные церемонии, жители прощались с погибшими в ходе спецоперации военнослужащими. В селе Турбаслы прошло прощание с ефрейтором Алексеем Литвиновым, ему было 33 года, у мужчины осталась вдова, которая воспитывает их 6-летнюю дочь и родители. Известно, что мужчина был ранен в грудь и скончался от полученного ранения.
В селе Иглино состоялись похороны младшего лейтенанта Антона Пешкова. Мужчине было 43 года, а за плечами у него был большой боевой опыт, так он принимал участие в боевых действиях в ходе абхазско-грузинского конфликта. В спецоперации России на Украине Пешков принимал участие в качестве добровольца, контракт он заключил осенью минувшего года.